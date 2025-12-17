Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора

Каталонская Барселона пробилась в 1/8 финала Кубка Испании 2025/26.

17 декабря сине-гранатовые добыли непростую победу над командой Гвадалахара, которая выступает в Примера Федерасьон (группа 1) – третьем по силе дивизионе Испании.

Встреча прошла на стадионе Педро Экартен и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Ханси Флика.

Первый гол в этом поединке на 77-й минуте забил центральный защитник Андреас Кристенсен. Для него этот мяч стал первым с сезона 2023/24. Ассист на датчанина выдал Френки Де Йонг.

Итоговый счет на 90-й установил Маркус Рэшфорд с передачи Ламин Ямаля.

Барселона провела первый матч в Кубке этого сезона. В прошлой кампании каталонцы выиграли трофей этого турнира. Жеребьевка 1/8 финала состоится или в конце декабря, или в начале января, а матчи этой стадии пройдут 13–15 января 2026 года.

Кубок Испании 2025/26. 1/16 финала, 16 декабря

Гвадалахара – Барселона – 0:2

Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine