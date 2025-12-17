Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Кубок Испании
Гвадалахара
16.12.2025 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
17 декабря 2025, 00:20 | Обновлено 17 декабря 2025, 00:29
305
3

Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора

Неожиданно сложную победу каталонцам принесли Андреас Кристенсен и Маркус Рэшфорд

17 декабря 2025, 00:20 | Обновлено 17 декабря 2025, 00:29
305
3 Comments
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона пробилась в 1/8 финала Кубка Испании 2025/26.

17 декабря сине-гранатовые добыли непростую победу над командой Гвадалахара, которая выступает в Примера Федерасьон (группа 1) – третьем по силе дивизионе Испании.

Встреча прошла на стадионе Педро Экартен и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Ханси Флика.

Первый гол в этом поединке на 77-й минуте забил центральный защитник Андреас Кристенсен. Для него этот мяч стал первым с сезона 2023/24. Ассист на датчанина выдал Френки Де Йонг.

Итоговый счет на 90-й установил Маркус Рэшфорд с передачи Ламин Ямаля.

Барселона провела первый матч в Кубке этого сезона. В прошлой кампании каталонцы выиграли трофей этого турнира. Жеребьевка 1/8 финала состоится или в конце декабря, или в начале января, а матчи этой стадии пройдут 13–15 января 2026 года.

Кубок Испании 2025/26. 1/16 финала, 16 декабря

Гвадалахара – Барселона – 0:2

Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Известны стартовые составы на матч Кубка Испании Гвадалахара – Барселона
Матч Барселоны в Кубке Испании не начнется в запланированное время
ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА
Барселона Гвадалахара (Испания) Кубок Испании по футболу Андреас Кристенсен Френки де Йонг Маркус Рэшфорд Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Бокс | 16 декабря 2025, 04:42 2
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Американец – о бое с Уайлдером

Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 16 декабря 2025, 22:43 4
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги

Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»

На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16.12.2025, 19:43
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Футбол | 16.12.2025, 23:42
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pas2012
Команда виграє 2-0, а автор пише ледве здолала, є перемога і результат.
Ответить
0
NATS
Видно редактор статьи топил против Барсы, одновременно дроча на среал. Какая "ганьба"?  Какая "ледве"? Как вообще таких дилетантов допускают до написания статей. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем