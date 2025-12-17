Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Гвадалахара
16.12.2025 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
Кубок Испании
17 декабря 2025, 02:18 |
Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании 2025/26

Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря Барселона переиграла Гвадалахару в матче 1/16 финала Кубка Испании 2025/26.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу сине-гранатовых. Голами отличились Андреас Кристенсен и Маркус Рэшфорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Испании 2025/26. 1/16 финала, 16 декабря

Гвадалахара – Барселона – 0:2

Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
