Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании 2025/26
16 декабря Барселона переиграла Гвадалахару в матче 1/16 финала Кубка Испании 2025/26.
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу сине-гранатовых. Голами отличились Андреас Кристенсен и Маркус Рэшфорд.
Кубок Испании 2025/26. 1/16 финала, 16 декабря
Гвадалахара – Барселона – 0:2
Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
