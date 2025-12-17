16 декабря Барселона переиграла Гвадалахару в матче 1/16 финала Кубка Испании 2025/26.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу сине-гранатовых. Голами отличились Андреас Кристенсен и Маркус Рэшфорд.

Кубок Испании 2025/26. 1/16 финала, 16 декабря

Гвадалахара – Барселона – 0:2

Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90

Видеообзор матча