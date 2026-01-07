Шевченко сыграет в благотворительном матче за команду Цирк Монако
Легендарный украинец станет символом важного события
24 января арена «Луи II» в Монако примет шестой по счету Fight Aids Cup – благотворительный поединок, организованный в рамках Международного циркового фестиваля в Монте–Карло. Данное мероприятие направлено на привлечение внимания к вопросам борьбы со СПИДом.
По сложившейся традиции, в матче сойдутся коллективы «Барбажуанс» и «Цирк Монако». Игра проводится ради поддержки фонда Fight Aids Monaco, который был создан под патронажем принцессы Стефании.
В числе участников заявлены такие звезды, как Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе и Юрий Джоркаефф.
Роль капитана команды «Цирк» доверена Андрею Шевченко. Как отмечает издание Foot Mercato, украинский футболист станет «живым воплощением принципов солидарности, которые активно развивает ассоциация».
