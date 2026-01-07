Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко сыграет в благотворительном матче за команду Цирк Монако
Другие новости
07 января 2026, 03:57 |
30
0

Шевченко сыграет в благотворительном матче за команду Цирк Монако

Легендарный украинец станет символом важного события

07 января 2026, 03:57 |
30
0
Шевченко сыграет в благотворительном матче за команду Цирк Монако
УАФ. Андрей Шевченко

24 января арена «Луи II» в Монако примет шестой по счету Fight Aids Cup – благотворительный поединок, организованный в рамках Международного циркового фестиваля в Монте–Карло. Данное мероприятие направлено на привлечение внимания к вопросам борьбы со СПИДом.

По сложившейся традиции, в матче сойдутся коллективы «Барбажуанс» и «Цирк Монако». Игра проводится ради поддержки фонда Fight Aids Monaco, который был создан под патронажем принцессы Стефании.

В числе участников заявлены такие звезды, как Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе и Юрий Джоркаефф.

Роль капитана команды «Цирк» доверена Андрею Шевченко. Как отмечает издание Foot Mercato, украинский футболист станет «живым воплощением принципов солидарности, которые активно развивает ассоциация».

По теме:
Довбик забил 15-й гол в 45-м матче Серии А
Прогресс Цыганкова. Список украинских бомбардиров в топ-5 лигах Европы
Цыганков сравнялся с Заваровым по количеству голов в топ-5 чемпионатах
Андрей Шевченко Эден Азар Кларенс Зеедорф Робер Пирес Людовик Жюли Монако
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06 января 2026, 11:05 2
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото

Швеция обыграла Чехию и стала лучшей командой турнира

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 5
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06.01.2026, 03:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06.01.2026, 07:24
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Футбол | 07.01.2026, 00:23
Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 22
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
05.01.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем