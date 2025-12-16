Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Гвадалахара – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Гвадалахара – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании

Поединок состоится 16 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

15 декабря, в рамках 1/16 финала Кубка Испании встретятся Гвадалахара – Барселона.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Гвадалахара

Испанский клуб не так успешен, как одноименный коллектив из Мексики. За всю свою историю Гадалахара никогда не играла в элитном дивизионе, а в Сегундо провела всего два сезона. Учитывая историю клуба, матч против Барсы большое событие, которое вызовет немалый ажиотаж среди фанатов.

Гвадалахара сейчас выступает в третьем по силе дивизионе, где играет слабо, занимая 17 строчку, а это зоны вылета. В последнем туре команда уступила на выезде дублю мадридского Реала со счетом 1:3. У клуба всего одна победа в 12 крайних противостояниях чемпионата. Борьба за выживание впереди, отставание от спасительного 15 места всего одно очко.

Барселона

О Барсе можно не рассказывать, команда всегда на виду, каждый успех или неудача активно обсуждается фанатами. Под руководством Ханси Флика каталонцы пытаются показывать атакующий футбол, авантюрно выглядит высокая линия обороны, этим сильные соперники иногда пользуются. В Ла Лиге у клуба дела идут хорошо, первое место и 4 очка отрыва от Реала. Свой последний матч команда выиграла дома у Осасуны – 2:0, дубль оформил Рафинья.

Не все гладко в Лиге чемпионов, где Барса занимает только 15 строчку, да это зона плей-офф, но в идеале надо бороться за топ-8, до которой два очка, календарь несложный, Славия в гостях и Копенгаген дома. Жертвовать национальным кубком каталонцы не имеют право, да и предстоящий соперник точно не выглядит опасно. Много запасных игроков получат свой шанс, а звезды с большой вероятностью получат отдых

Прогноз

Статистика свидетельствует, что команды раньше между собой никогда не играли. Конечно, Барса большой фаворит предстоящей битвы, хотя стоит понимать, что каталонцам нет смысла играть основой.

Ротация состава здесь напрашивается, ведь аутсайдер третьего дивизиона точно не выглядит грозно. Думаю, Ханси Флик даст шанс многим резервистам, а это шанс для хозяев. В идеале, надо дождаться состава гостей, но предварительно я бы поставил на обмен голами за 2,1.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
