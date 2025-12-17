Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Барселоны: «Такие матчи никогда не бывают легкими»
Кубок Испании
Гвадалахара
16.12.2025 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
17 декабря 2025, 09:59
Тренер Барселоны: «Такие матчи никогда не бывают легкими»

Ханс-Дитер Флик – о победе над «Гвадалахарой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флік

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных в 1/16 финала Кубка Испании над «Гвадалахарой» (2:0).

«Я очень доволен отношением футболистов и результатом. Такие кубковые матчи всегда даются непросто, но мы действовали хорошо. Самое важное – это настрой и ментальность, которые мы демонстрировали на протяжении всей игры.

Марк – капитан и за 12 лет в клубе провел огромное количество матчей. Мы обсудили это с остальным тренерским штабом и решили дать ему возможность сыграть. Он вернулся, это было решение только на этот матч, и, на мой взгляд, это хороший следующий шаг.

Мы поговорили с остальными тренерами и захотели дать Тер Штегену шанс выйти на поле.

Такие матчи никогда не бывают легкими – я говорил об этом и раньше. Я доволен отношением моих игроков на поле. Именно это стало ключом к нашей победе. В подобных встречах не всегда просто забивать, но нам это удалось», – сказал Флик.

Андрей Витренко Источник: Marca
