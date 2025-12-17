Молодой талант Барселоны отыграл 100-й матч за клуб в 18 лет

18-летний центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси достиг отметки в 100 матчей в составе каталонской команды.

Юбилейной для молодого футболиста стала встреча 1/16 финала Кубка Испании против «Гвадалахары», в которой «сине-гранатовые» вырвали победу в последние 15 минут (2:0).

Дебют Пау за основную команду «Барселоны» состоялся в январе 2024 года: тогда защитник вышел на замену во втором тайме матча 1/32 финала Кубка Испании против клуба «Унионистас де Саламанка» (3:1).

В 100 матчах за каталонскую команду Кубарси отдал пять голевых передач и забил один мяч. Вместе с «Барселоной» Пау выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Также защитник вошёл в список самых молодых футболистов «Барселоны», которые провели свой 100-й матч за клуб. Пау достиг этой отметки в возрасте 18 лет, 10 месяцев и 24 дней, показав второй результат за всю историю.

Первое место в рейтинге принадлежит Ламину Ямалю, который добрался до круглой цифры в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 17 дней.