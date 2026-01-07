Англия07 января 2026, 03:11 |
113
0
ФОТО. Челси показал нового тренера на клубной базе
Кобгэм принял нового босса
07 января 2026, 03:11 |
113
0
Новоиспеченный рулевой «Челси» Лиам Росеньор посетил Кобхэм, где располагается тренировочный комплекс лондонцев. Снимок 41–летнего тренера на базе коллектива опубликовала пресс–служба «синих» в социальной сети X.
Стоит напомнить, что Росеньор занял место итальянца Энцо Марески, который был отправлен в отставку 1 января нынешнего года. До своего назначения в лондонский клуб Лиам возглавлял французский «Страсбург», выступающий в Лиге 1.
Arriving at Cobham. 💼 pic.twitter.com/Uu19hh0xDE— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 января 2026, 00:23 0
Витория Гимараеш вышла в финал, обыграл зелено-белых львов со счетом 2:1
Хоккей | 06 января 2026, 03:10 0
Команда узнала всех соперников на ЧМ-2026
Бокс | 06.01.2026, 07:24
Футбол | 06.01.2026, 22:02
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Комментарии 0
Популярные новости
06.01.2026, 08:58 5
Бокс
06.01.2026, 09:11 3
05.01.2026, 18:52
06.01.2026, 13:37 1
06.01.2026, 07:48 4
05.01.2026, 04:02 2
05.01.2026, 08:33 1