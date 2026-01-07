ФОТО. Челси показал нового тренера на клубной базе

Новоиспеченный рулевой «Челси» Лиам Росеньор посетил Кобхэм, где располагается тренировочный комплекс лондонцев. Снимок 41–летнего тренера на базе коллектива опубликовала пресс–служба «синих» в социальной сети X.

Стоит напомнить, что Росеньор занял место итальянца Энцо Марески, который был отправлен в отставку 1 января нынешнего года. До своего назначения в лондонский клуб Лиам возглавлял французский «Страсбург», выступающий в Лиге 1.