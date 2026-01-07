Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 03:11
ФОТО. Челси показал нового тренера на клубной базе

Кобгэм принял нового босса

ФОТО. Челси показал нового тренера на клубной базе
Getty Images/Global Images Ukraine

Новоиспеченный рулевой «Челси» Лиам Росеньор посетил Кобхэм, где располагается тренировочный комплекс лондонцев. Снимок 41–летнего тренера на базе коллектива опубликовала пресс–служба «синих» в социальной сети X.

Стоит напомнить, что Росеньор занял место итальянца Энцо Марески, который был отправлен в отставку 1 января нынешнего года. До своего назначения в лондонский клуб Лиам возглавлял французский «Страсбург», выступающий в Лиге 1.

