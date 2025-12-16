16.12.2025 22:00 - : -
Гвадалахара – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/16 финала кубка состоится 16 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Во вторник, 16 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Гвадалахара» и «Барселона».
Игра пройдет в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Педро Эскартин».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
