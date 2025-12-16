Во вторник, 16 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Гвадалахара» и «Барселона».

Игра пройдет в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Педро Эскартин».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

