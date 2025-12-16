Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Гвадалахара
16.12.2025 22:00 - : -
Барселона
Испания
Гвадалахара – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/16 финала кубка состоится 16 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Гвадалахара» и «Барселона».

Игра пройдет в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Педро Эскартин».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Гвадалахара – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Барселона Кубок Испании по футболу смотреть онлайн
