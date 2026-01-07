Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Днепра» Валерий Федорчук вошел в тренерский штаб специалиста Патрика ван Леувена в «Кривбассе». Экс-футболист рассказал, чем будет заниматься в клубе.

«Окончательное распределение обязанностей определит главный тренер после личной встречи.

Предварительно речь идет о коммуникации с украинскими игроками, индивидуальной и тактической работе, в частности с футболистами средней линии, а также работе с молодыми игроками. Те направления, где я могу быть максимально полезным», – заявил Федорчук.