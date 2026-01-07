Украина. Премьер лига07 января 2026, 03:32 |
115
0
Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности
Федорчук будет работать с Патриком ван Леувеном
07 января 2026, 03:32 |
115
0
Бывший игрок киевского «Динамо» и «Днепра» Валерий Федорчук вошел в тренерский штаб специалиста Патрика ван Леувена в «Кривбассе». Экс-футболист рассказал, чем будет заниматься в клубе.
«Окончательное распределение обязанностей определит главный тренер после личной встречи.
Предварительно речь идет о коммуникации с украинскими игроками, индивидуальной и тактической работе, в частности с футболистами средней линии, а также работе с молодыми игроками. Те направления, где я могу быть максимально полезным», – заявил Федорчук.
