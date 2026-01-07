Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 03:32
Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности

Федорчук будет работать с Патриком ван Леувеном

Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности
УПЛ. Валерий Федорчук

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Днепра» Валерий Федорчук вошел в тренерский штаб специалиста Патрика ван Леувена в «Кривбассе». Экс-футболист рассказал, чем будет заниматься в клубе.

«Окончательное распределение обязанностей определит главный тренер после личной встречи.

Предварительно речь идет о коммуникации с украинскими игроками, индивидуальной и тактической работе, в частности с футболистами средней линии, а также работе с молодыми игроками. Те направления, где я могу быть максимально полезным», – заявил Федорчук.

Валерий Федорчук чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Кривбасс
