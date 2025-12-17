Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Кубок Испании
Депортиво Ла-Корунья
16.12.2025 20:00 – FT 1 : 0
Мальорка
Кубок Испании
Кубок Испании: Депортиво выбил Мальорку, победы Эльче, Валенсии и Реала С.

16 декабря определились пять участников 1/8 финала Кубка Испании 2025/26

Кубок Испании: Депортиво выбил Мальорку, победы Эльче, Валенсии и Реала С.
ФК Депортиво Ла-Корунья

16 декабря стартовали поединки стадии 1/16 финала Кубка Испании 2025/26.

Во вторник прошли пять матчей, по итогам которых далее прошли: Депортиво, Эльче, Барселона, Валенсия и Реал Сосьедад.

Депортивно из города Да-Корунья, который выступает в Сегунде, одолел команду Ла Лиги Мальорку со счетом 1:0 благодаря голу Ноэ Карилльо на 85-й минуте.

Эльче на выезде минимально переиграл Эйбар из Сегунды 1:0 – единственный мяч оформил Адам Бойар. Валенсия также справилась с представителем второго дивизиона Испании – Спортингом Хихон. Летучие мыши победили благодаря голам Лукаса Бельтрана и Дани Раба.

Реал Сосьедад в гостях обыграл Эльденсе 2:1, а Барселона выиграла у Гвадалахары 2:0. Эльденсе и Гвадалахара выступают в Примера Федерасьон – D3 Испании.

Жеребьевка 1/8 финала состоится или в конце декабря, или в начале января, а матчи этой стадии пройдут 13–15 января 2026 года.

Кубок Испании 2025/26. 1/16 финала, 16 декабря

Спортинг Хихон – Валенсия – 0:2

Голы: Бельтран, 4, Раба, 48

Эльденсе – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Кинанья Игнасио, 81 – Сучич, 79, Марин, 90+6

Депортиво – Мальорка – 1:0

Гол: Карилльо, 85

Эйбар – Эльче – 0:1

Гол: Бойар, 27

Гвадалахара – Барселона – 0:2

Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90

1/16 финала Кубка Испании 2025/26:

  • 16.12. 20:00. Эйбар – Эльче – 0:1
  • 16.12. 20:00. Депортиво – Мальорка – 1:0
  • 16.12. 22:00. Эльденсе – Реал Сосьедад – 1:2
  • 16.12. 22:00. Спортинг Хихон – Валенсия – 0:2
  • 16.12. 22:30. Гвадалахара – Барселона – 0:2
  • 17.12. 19:00. Культураль Леонеса – Леванте
  • 17.12. 20:00. Расинг – Вильярреал
  • 17.12. 20:00. Балеарес – Атлетико
  • 17.12. 20:00. Уэска – Осасуна
  • 17.12. 20:00. Альбасете – Сельта
  • 17.12. 22:00. Талавера – Реал Мадрид
  • 17.12. 22:00. Алавес – Севилья
  • 18.12. 20:00. Оренсе – Атлетик
  • 18.12. 20:00. Бургос – Хетафе
  • 18.12. 22:00. Мурсия – Бетис
  • 06.01. 20:00. Гранада – Райо Вальекано

Инфографика

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Noe Carrillo (Депортиво Ла-Корунья).
Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор
Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами
