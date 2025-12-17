Кубок Испании: Депортиво выбил Мальорку, победы Эльче, Валенсии и Реала С.

16 декабря стартовали поединки стадии 1/16 финала Кубка Испании 2025/26.

Во вторник прошли пять матчей, по итогам которых далее прошли: Депортиво, Эльче, Барселона, Валенсия и Реал Сосьедад.

Депортивно из города Да-Корунья, который выступает в Сегунде, одолел команду Ла Лиги Мальорку со счетом 1:0 благодаря голу Ноэ Карилльо на 85-й минуте.

Эльче на выезде минимально переиграл Эйбар из Сегунды 1:0 – единственный мяч оформил Адам Бойар. Валенсия также справилась с представителем второго дивизиона Испании – Спортингом Хихон. Летучие мыши победили благодаря голам Лукаса Бельтрана и Дани Раба.

Реал Сосьедад в гостях обыграл Эльденсе 2:1, а Барселона выиграла у Гвадалахары 2:0. Эльденсе и Гвадалахара выступают в Примера Федерасьон – D3 Испании.

Жеребьевка 1/8 финала состоится или в конце декабря, или в начале января, а матчи этой стадии пройдут 13–15 января 2026 года.

Кубок Испании 2025/26. 1/16 финала, 16 декабря

Спортинг Хихон – Валенсия – 0:2

Голы: Бельтран, 4, Раба, 48

Эльденсе – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Кинанья Игнасио, 81 – Сучич, 79, Марин, 90+6

Депортиво – Мальорка – 1:0

Гол: Карилльо, 85

Эйбар – Эльче – 0:1

Гол: Бойар, 27

Гвадалахара – Барселона – 0:2

Голы: Кристенсен, 77, Рэшфорд, 90

– 0:2 17.12. 19:00. Культураль Леонеса – Леванте

17.12. 20:00. Расинг – Вильярреал

17.12. 20:00. Балеарес – Атлетико

17.12. 20:00. Уэска – Осасуна

17.12. 20:00. Альбасете – Сельта

17.12. 22:00. Талавера – Реал Мадрид

17.12. 22:00. Алавес – Севилья

18.12. 20:00. Оренсе – Атлетик

18.12. 20:00. Бургос – Хетафе

18.12. 22:00. Мурсия – Бетис

06.01. 20:00. Гранада – Райо Вальекано

Инфографика