Депортиво Ла-Корунья

16 декабря, свой матч в Кубке Испании проведут Депортиво и Мальорка.

Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Депортиво

Опытные фанаты испанского футбола наверняка помнят Депортиво, который хорошо смотрелся не только в Ла Лиге, а и в еврокубках. Сейчас клуб играет в Сегундо, где после 18 туров занимает вторую строчку, отставание от первого места составляет 4 очка. Клуб до недавних пор и вовсе лидировал в своем дивизионе, но два поражения кряду подпортили турнирное положение.

В последнем туре Депортиво неожиданно уступил на своем поле дублю Реал Сосьедада со счетом 0:3. Можно не сомневаться в том, что главная цель на сезон, вернуться в элиту испанского футбола, при этом, можно постараться выстрелить и в национальном кубке.

Мальорка

Игру «островитян» редко хочется смотреть, здесь больше силовой борьбы и меньше опасных, красивых моментов. В чемпионате Мальорка пока идет на 14 месте, что не позволяет себя чувствовать в безопасности, так как отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

Команда свой последний матч Ла Лиги выиграла дома у Эльче со счетом 3:1. У клуба образовалась серия из трех матчей без поражений, за которую удалось набрать 5 очков, хотя календарь был не самым сложным.

Кубок Испании для Мальорки единственный небольшой шанс побороться за трофей. Учитывая ситуацию в чемпионате, лучше думать о том, как избежать борьбы за выживание.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, но последний раз они пересекались в 2019 году, тогда команды сыграли в финале плей-офф за право выйти в Ла Лигу. Депортиво выиграл первый домашний матч со счетом 2:0, но Мальорка совершила камбэк в ответной игре – 3:0, это позволило вернуться в элиту.

Прогноз

Хоть клубы и представляют разные дивизионы, букмекеры не рискнули определить фаворита в этой паре. Один из тех матчей, где стоит ожидать борьбы на три результата, обычно клубы с лиги ниже, играют с большим энтузиазмом, особенно на глазах у своей публики. Поскольку высокой результативности от команд не жду, предлагаю поставить на тотал меньше 2,5 голов за 1,61.