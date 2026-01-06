ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг нашел себе новое место работы
Нидерландский специалист станет спортивным директором «Твенте»
Нидерландский специалист Эрик тен Хаг станет спортивным директором «Твенте». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С 1 февраля экс-тренер «Манчестер Юнайтед» присоединится к клубу, а уже со следующего сезона станет его спортивным директором.
Эрик тен Хаг выступал за «Твенте» в качестве футболиста, а также работал с молодежной командой клуба и был ассистентом главного тренера основной команды.
Последним клубом нидерландца был «Байер», откуда он был уволен через три матча после назначения.
Ранее сообщалось о том, что «Аякс» хочет вернуть Эрика тен Хага.
