Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
06 ноября 2025, 13:21 |
Аякс хочет вернуть тренера, который выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов

Эрик тен Хаг может во второй раз возглавить амстердамцев

Аякс хочет вернуть тренера, который выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг, который находится без работы после увольнения из «Байера», может возглавить «Аякс».

За два дня до поражения от «Галатасарая» директор амстердамцев Алекс Кроес провел длительную беседу с тен Хагом, а после безнадежного поражения 0:3 шансы на возвращение Эрика в клуб выросли еще больше.

Летом «бело-красных» возглавил Джон Хэйтинга, но сейчас его позиции в клубе слабые из-за четырех поражений в четырех матчах Лиги чемпионов и четвертого места в Эредивизи.

Тен Хаг уже тренировал «Аякс» с декабря 2017 по июнь 2022 года, проведя во главе команды 215 матчей. Под его руководством амстердамцы выходили в полуфинал Лиги чемпионов, трижды становились чемпионами Эредивизи, дважды выигрывали Кубок Нидерландов и один раз Суперкубок Нидерландов.

Эрик тен Хаг Аякс Лига чемпионов чемпионат Нидерландов по футболу
Иван Чирко Источник: AD
