Аякс хочет вернуть тренера, который выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Эрик тен Хаг может во второй раз возглавить амстердамцев
Эрик тен Хаг, который находится без работы после увольнения из «Байера», может возглавить «Аякс».
За два дня до поражения от «Галатасарая» директор амстердамцев Алекс Кроес провел длительную беседу с тен Хагом, а после безнадежного поражения 0:3 шансы на возвращение Эрика в клуб выросли еще больше.
Летом «бело-красных» возглавил Джон Хэйтинга, но сейчас его позиции в клубе слабые из-за четырех поражений в четырех матчах Лиги чемпионов и четвертого места в Эредивизи.
Тен Хаг уже тренировал «Аякс» с декабря 2017 по июнь 2022 года, проведя во главе команды 215 матчей. Под его руководством амстердамцы выходили в полуфинал Лиги чемпионов, трижды становились чемпионами Эредивизи, дважды выигрывали Кубок Нидерландов и один раз Суперкубок Нидерландов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби нужен креативный полузащитник, способный контролировать игру
Есть шанс начать исправлять ситуацию