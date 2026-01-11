Нидерланды. Турнирная таблица: ПСВ отгрузил 5 мячей и лидирует с отрывом
Вечером 10 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов
Вечером 10 января прошли матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов.
ПСВ отгрузил 5 мячей в ворота Эксельсиора (5:1) и получает лидерство с серьезным отрывом.
Лидеры в Нидерландах: ПСВ (49 очков), Фейенорд (36), Аякс (30).
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирная таблица
Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 10 января
АЗ Алкмар – Волендам – 1:0
Голы: Свен Мейнанс, 9
Твенте – Зволле – 1:1
Голы: Дан Ротс, 86 – Шола Шортайр, 66
ПСВ – Эксельсиор – 5:1
Голы: Пауль Ваннер, 8, Рикардо Пепи, 23, Ярек Гасеровски, 33, Райан Фламинго, 39, Деннис Ман, 69 – Илияс Бронкхорст, 45+1
Гронинген – НАК Бреда – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|18
|16
|1
|1
|57 - 22
|17.01.26 21:00 Фортуна Ситтард - ПСВ Эйндховен10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам
|49
|2
|Фейеноорд
|18
|11
|3
|4
|44 - 23
|18.01.26 17:45 Фейеноорд - Спарта Роттердам11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд
|36
|3
|Аякс
|17
|8
|6
|3
|32 - 22
|17.01.26 17:30 Аякс - Гоу Эхед Иглс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор
|30
|4
|НЕК Неймеген
|17
|8
|5
|4
|43 - 29
|17.01.26 22:00 НАК Бреда - НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген
|29
|5
|АЗ Алкмаар
|17
|8
|4
|5
|32 - 28
|17.01.26 19:45 Зволле - АЗ Алкмаар10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар
|28
|6
|Гронинген
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|18.01.26 13:15 Херенвен - Гронинген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген
|28
|7
|Твенте
|18
|6
|8
|4
|27 - 22
|18.01.26 15:30 Хераклес - Твенте10.01.26 Твенте 1:1 Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар
|26
|8
|Херенвен
|18
|6
|6
|6
|31 - 28
|18.01.26 13:15 Херенвен - Гронинген11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен
|24
|9
|Утрехт
|17
|6
|5
|6
|28 - 23
|18.01.26 15:30 Волендам - Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт
|23
|10
|Спарта Роттердам
|17
|7
|2
|8
|18 - 31
|11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
|23
|11
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|3
|8
|25 - 29
|17.01.26 21:00 Фортуна Ситтард - ПСВ Эйндховен21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
|21
|12
|Зволле
|18
|5
|5
|8
|22 - 39
|17.01.26 19:45 Зволле - АЗ Алкмаар10.01.26 Твенте 1:1 Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен
|20
|13
|Гоу Эхед Иглс
|17
|4
|7
|6
|26 - 29
|17.01.26 17:30 Аякс - Гоу Эхед Иглс21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс
|19
|14
|Эксельсиор
|17
|6
|1
|10
|17 - 32
|17.01.26 21:00 Эксельсиор - Телстар10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор
|19
|15
|Телстар
|17
|3
|6
|8
|20 - 27
|17.01.26 21:00 Эксельсиор - Телстар20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт
|15
|16
|Хераклес
|17
|4
|2
|11
|26 - 44
|11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|НАК Бреда
|18
|3
|5
|10
|16 - 26
|17.01.26 22:00 НАК Бреда - НЕК Неймеген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда
|14
|18
|Волендам
|18
|3
|5
|10
|19 - 32
|18.01.26 15:30 Волендам - Утрехт10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам
|14
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии
Владислав забил в ворота Осасуны