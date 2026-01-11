Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Нидерландов
Гронинген
10.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
НАК Бреда
Нидерланды
11 января 2026, 15:49 | Обновлено 11 января 2026, 16:00
Нидерланды. Турнирная таблица: ПСВ отгрузил 5 мячей и лидирует с отрывом

Вечером 10 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов

Нидерланды. Турнирная таблица: ПСВ отгрузил 5 мячей и лидирует с отрывом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 января прошли матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов.

ПСВ отгрузил 5 мячей в ворота Эксельсиора (5:1) и получает лидерство с серьезным отрывом.

Лидеры в Нидерландах: ПСВ (49 очков), Фейенорд (36), Аякс (30).

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирная таблица

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 10 января

АЗ Алкмар – Волендам – 1:0

Голы: Свен Мейнанс, 9

Твенте – Зволле – 1:1

Голы: Дан Ротс, 86 – Шола Шортайр, 66

ПСВ – Эксельсиор – 5:1

Голы: Пауль Ваннер, 8, Рикардо Пепи, 23, Ярек Гасеровски, 33, Райан Фламинго, 39, Деннис Ман, 69 – Илияс Бронкхорст, 45+1

Гронинген – НАК Бреда – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 18 16 1 1 57 - 22 17.01.26 21:00 Фортуна Ситтард - ПСВ Эйндховен10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам 49
2 Фейеноорд 18 11 3 4 44 - 23 18.01.26 17:45 Фейеноорд - Спарта Роттердам11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд 36
3 Аякс 17 8 6 3 32 - 22 17.01.26 17:30 Аякс - Гоу Эхед Иглс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор 30
4 НЕК Неймеген 17 8 5 4 43 - 29 17.01.26 22:00 НАК Бреда - НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген 29
5 АЗ Алкмаар 17 8 4 5 32 - 28 17.01.26 19:45 Зволле - АЗ Алкмаар10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар 28
6 Гронинген 18 8 4 6 25 - 22 18.01.26 13:15 Херенвен - Гронинген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген 28
7 Твенте 18 6 8 4 27 - 22 18.01.26 15:30 Хераклес - Твенте10.01.26 Твенте 1:1 Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар 26
8 Херенвен 18 6 6 6 31 - 28 18.01.26 13:15 Херенвен - Гронинген11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен 24
9 Утрехт 17 6 5 6 28 - 23 18.01.26 15:30 Волендам - Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 23
10 Спарта Роттердам 17 7 2 8 18 - 31 11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 23
11 Фортуна Ситтард 17 6 3 8 25 - 29 17.01.26 21:00 Фортуна Ситтард - ПСВ Эйндховен21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 21
12 Зволле 18 5 5 8 22 - 39 17.01.26 19:45 Зволле - АЗ Алкмаар10.01.26 Твенте 1:1 Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен 20
13 Гоу Эхед Иглс 17 4 7 6 26 - 29 17.01.26 17:30 Аякс - Гоу Эхед Иглс21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 19
14 Эксельсиор 17 6 1 10 17 - 32 17.01.26 21:00 Эксельсиор - Телстар10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор 19
15 Телстар 17 3 6 8 20 - 27 17.01.26 21:00 Эксельсиор - Телстар20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 15
16 Хераклес 17 4 2 11 26 - 44 11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 14
17 НАК Бреда 18 3 5 10 16 - 26 17.01.26 22:00 НАК Бреда - НЕК Неймеген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда 14
18 Волендам 18 3 5 10 19 - 32 18.01.26 15:30 Волендам - Утрехт10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам 14
Полная таблица

чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Волендам Твенте Зволле ПСВ Эксельсиор Гронинген НАК Бреда видео голов и обзор Рикардо Пепи Райан Фламинго Деннис Ман
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
