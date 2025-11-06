В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сошлись нидерландский «Аякс» и турецкий «Галатасарай». Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал нигерийский нападающий Виктор Осимхен, который отправил в ворота соперника все три мяча. Дважды 26-летний футболист успешно реализовал пенальти.

«Галатасарай» набрал девять баллов и теперь занимает девятое место в турнирной таблице. «Аякс» разместился на последней, 36-й позиции, не имея ни одного пункта в активе.

В следующем туре турецкий клуб на домашней арене сыграет против бельгийского «Униона», а «Аякс» попытается реабилитироваться в противостоянии с лиссабонской «Бенфикой».

Лига чемпионов, 4-й тур. 5 ноября

Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 0:3

Голы: Осимхен, 59, 65 (пен.), 78 (пен.)

Видеообзор матча: