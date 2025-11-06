Аякс – Галатасарай – 0:3. Кто оформил хет-трик? Видео голов и обзор матча
Турецкий клуб не заметил сопротивления соперника благодаря нигерийскому нападающему Осимхену
В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сошлись нидерландский «Аякс» и турецкий «Галатасарай». Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0.
Главным героем встречи стал нигерийский нападающий Виктор Осимхен, который отправил в ворота соперника все три мяча. Дважды 26-летний футболист успешно реализовал пенальти.
«Галатасарай» набрал девять баллов и теперь занимает девятое место в турнирной таблице. «Аякс» разместился на последней, 36-й позиции, не имея ни одного пункта в активе.
В следующем туре турецкий клуб на домашней арене сыграет против бельгийского «Униона», а «Аякс» попытается реабилитироваться в противостоянии с лиссабонской «Бенфикой».
Лига чемпионов, 4-й тур. 5 ноября
Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 0:3
Голы: Осимхен, 59, 65 (пен.), 78 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
