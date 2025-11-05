Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Аякс
05.11.2025 22:00 - : -
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:29 |
88
0

Аякс – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок четвертого тура еврокубка состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2025, 13:29 |
88
0
Аякс – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября на Йохан Кройфф Арена пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Аякс встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда в последнее время была оттерта конкурентами с лидирующей позиции в Эредивизии. Казалось, что в прошлом сезоне можно было вернуться на первое место на фоне проблем ПСВ, но на финишной прямой гранд из Амстердама оказался хуже! После такого подавшего в отставку Фариоли сменил Хейтинга, но у него далеко не все получается: ничьих поровну с победами, по пять, а АЗ дома проиграли, уже отстав от пары лидеров розыгрыша.

В Лиге чемпионов все еще хуже. Начали все голландцы с 0:2 на своем поле против Интера. Потом и вовсе были разгромы: 0:4 в Марселе с одноименным противником, 1:5 с Челси в Лондоне, причем там итоговый счет был оформлен уже к 48-й минуте. Хотя, конечно, антигероем стал Кеннет Тайлор, что был удален по итогам четверти часа.

Галатасарай

Клуб, тоже, как и соперник, остается историческим грандом национального уровня - достаточно сказать, что только он из всех турок брал еврокубки. И, главное, сейчас, при Окане Буруке как главном тренере, удалось не просто вернуться на первое место, но и уже несколько раз успешно, солидно защитить этот статус. Да и сейчас обеспечено отрыв уже в четыре очка от привычного преследователя, соседнего Фенербахче.

При этом в Лиге чемпионов Мауро Икарди начинали с болезненной оплеухи, в виде 1:5 во Франкфурте с Айнтрахтом. Но потом удачно подвернулся кризисный Ливерпуль, который дома обыграли 1:0. А потом на том же стадионе взяли еще три очка: дебютирующему Буде/Глимт быстро забили пару голов за счет усилий Осимхена, что оформил дубль, а в итоге закончили 3:1.

Статистика личных встреч

Первый официальный поединок провели в январе, в Лиге Европы. Тогда в Амстердаме хозяева выиграли со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что у гостей получится взять реванш. Ставим на то, что они победят при форе 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Аякс
5 ноября 2025 -
22:00
Галатасарай
Фора Галатасарая (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нойер отреагировал на жуткую травму Хакими: «Фол не тянул на красную»
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ньюкасл – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аякс Галатасарай Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Футбол | 04 ноября 2025, 16:59 81
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство

Генерального директора Шахтера удивили слова президента Динамо

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов

Британец будет драться против Логана Пола

Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Футбол | 05.11.2025, 13:00
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Футбол | 05.11.2025, 06:02
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Йожеф Сабо вынес приговор Динамо после поражения Шахтеру
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2025, 23:39
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
03.11.2025, 09:00 1
Война
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем