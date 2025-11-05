5 ноября на Йохан Кройфф Арена пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Аякс встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда в последнее время была оттерта конкурентами с лидирующей позиции в Эредивизии. Казалось, что в прошлом сезоне можно было вернуться на первое место на фоне проблем ПСВ, но на финишной прямой гранд из Амстердама оказался хуже! После такого подавшего в отставку Фариоли сменил Хейтинга, но у него далеко не все получается: ничьих поровну с победами, по пять, а АЗ дома проиграли, уже отстав от пары лидеров розыгрыша.

В Лиге чемпионов все еще хуже. Начали все голландцы с 0:2 на своем поле против Интера. Потом и вовсе были разгромы: 0:4 в Марселе с одноименным противником, 1:5 с Челси в Лондоне, причем там итоговый счет был оформлен уже к 48-й минуте. Хотя, конечно, антигероем стал Кеннет Тайлор, что был удален по итогам четверти часа.

Галатасарай

Клуб, тоже, как и соперник, остается историческим грандом национального уровня - достаточно сказать, что только он из всех турок брал еврокубки. И, главное, сейчас, при Окане Буруке как главном тренере, удалось не просто вернуться на первое место, но и уже несколько раз успешно, солидно защитить этот статус. Да и сейчас обеспечено отрыв уже в четыре очка от привычного преследователя, соседнего Фенербахче.

При этом в Лиге чемпионов Мауро Икарди начинали с болезненной оплеухи, в виде 1:5 во Франкфурте с Айнтрахтом. Но потом удачно подвернулся кризисный Ливерпуль, который дома обыграли 1:0. А потом на том же стадионе взяли еще три очка: дебютирующему Буде/Глимт быстро забили пару голов за счет усилий Осимхена, что оформил дубль, а в итоге закончили 3:1.

Статистика личных встреч

Первый официальный поединок провели в январе, в Лиге Европы. Тогда в Амстердаме хозяева выиграли со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что у гостей получится взять реванш. Ставим на то, что они победят при форе 0 (коэффициент - 1,6).