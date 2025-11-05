Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 5 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Вечером 5 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 поединков.
На поле могут выйти украинские футболисты Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
4-й тур. 5 ноября
- 19:45. Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия)
- 19:45. Пафос (Кипр) – Вильярреал (Испания)
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Байер (Германия)
- 22:00. Брюгге (Бельгия) – Барселона (Испания)
- 22:00. Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан)
- 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия)
- 22:00. Марсель (Франция) – Аталанта (Италия)
- 22:00. Ньюкасл (Англия) – Атлетик (Испания)
