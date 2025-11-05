Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 5 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поле могут выйти украинские футболисты Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

4-й тур. 5 ноября

19:45. Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия)

19:45. Пафос (Кипр) – Вильярреал (Испания)

22:00. Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)

22:00. Бенфика (Португалия) – Байер (Германия)

22:00. Брюгге (Бельгия) – Барселона (Испания)

22:00. Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан)

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия)

22:00. Марсель (Франция) – Аталанта (Италия)

22:00. Ньюкасл (Англия) – Атлетик (Испания)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

