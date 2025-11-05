Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли 9 поединков, и еще 9 встреч запланированы на 5 ноября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральных поединках дня Ливерпуль одолел Реал (0:1), а ПСЖ уступил Баварии (1:2).

Украинские футболисты Андрей Лунин (Реал) и Роман Яремчук (Олимпиакос) остались в резерве своих команд, а Илья Забарный (ПСЖ) пропускал матч из-за дисквалификации.

На вершине таблицы находятся Бавария и Арсенал (по 12 очков), дальше идут ПСЖ, Интер, Реал, Ливерпуль (по 9).

По итогам 8 туров 8 топ-команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

4-й тур. 4 ноября

19:45 Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 0:0

19:45 Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3

22:00 Атлетико (Испания) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – 3:1

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Монако (Франция) – 0:1

22:00 Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

22:00 Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 1:2

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Копенгаген (Дания) – 4:0

22:00 Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 4 4 0 0 14 - 3 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12 2 Арсенал 4 4 0 0 11 - 0 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 12 3 ПСЖ 4 3 0 1 14 - 5 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9 4 Интер Милан 3 3 0 0 9 - 0 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 9 5 Реал Мадрид 4 3 0 1 8 - 2 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9 6 Ливерпуль 4 3 0 1 9 - 4 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9 7 Тоттенхэм 4 2 2 0 7 - 2 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8 8 Боруссия Д 3 2 1 0 12 - 7 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 7 9 Манчестер Сити 3 2 1 0 6 - 2 05.11.25 22:00 Манчестер Сити - Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7 10 Спортинг Лиссабон 4 2 1 1 8 - 5 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 7 11 Ньюкасл 3 2 0 1 8 - 2 05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6 12 Барселона 3 2 0 1 9 - 4 05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 6 13 Челси 3 2 0 1 7 - 4 05.11.25 19:45 Карабах - Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 6 14 Атлетико Мадрид 4 2 0 2 10 - 9 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6 15 Карабах 3 2 0 1 6 - 5 05.11.25 19:45 Карабах - Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 6 16 Галатасарай 3 2 0 1 5 - 6 05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 6 17 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9 - 7 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 5 18 Монако 4 1 2 1 4 - 6 26.11.25 19:45 Пафос - Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 5 19 Аталанта 3 1 1 1 2 - 5 05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 4 20 Айнтрахт Ф 4 1 1 2 7 - 11 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4 21 Наполи 4 1 1 2 4 - 9 25.11.25 22:00 Наполи - Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4 22 Марсель 3 1 0 2 6 - 4 05.11.25 22:00 Марсель - Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3 23 Ювентус 4 0 3 1 7 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 3 24 Брюгге 3 1 0 2 5 - 7 05.11.25 22:00 Брюгге - Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3 25 Атлетик Бильбао 3 1 0 2 4 - 7 05.11.25 22:00 Ньюкасл - Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3 26 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4 - 12 25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3 27 Будё-Глимт 4 0 2 2 5 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 28 Пафос 3 0 2 1 1 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 29 Байер 3 0 2 1 5 - 10 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 2 30 Славия Прага 4 0 2 2 2 - 8 25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 31 Олимпиакос Пирей 4 0 2 2 2 - 9 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 32 Вильярреал 3 0 1 2 2 - 5 05.11.25 19:45 Пафос - Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 33 Копенгаген 4 0 1 3 4 - 12 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 34 Кайрат 3 0 1 2 1 - 9 05.11.25 22:00 Интер Милан - Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1 35 Бенфика 3 0 0 3 2 - 7 05.11.25 22:00 Бенфика - Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0 36 Аякс 3 0 0 3 1 - 11 05.11.25 22:00 Аякс - Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

Инфографика