Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Бавария – 1:2. Дубль и удаление Луиса Диаса. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
ПСЖ
04.11.2025 22:00 – FT 1 : 2
Бавария
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 00:10 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:12
2

ПСЖ – Бавария – 1:2. Дубль и удаление Луиса Диаса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

ПСЖ – Бавария – 1:2. Дубль и удаление Луиса Диаса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

4 ноября в 22:00 состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играли на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Дубль Луиса Диаса предпочел Баварию в первом тайме. Гол Усмана Дембеле был отменен из-за офсайда, и он покинул поле из-за травмы.

В конце первого тайма Луис Диас был удален из-за грубого фола, травму получил Ашраф Хакими.

Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один гол для ПСЖ, однако этого было мало. Парижская команда проиграла 1:2.

🔹 Лига чемпионов УЕФА

4-й тур. 4 ноября 2025

22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 1:2

Гол: Жоау Невеш, 74 – Луис Диас, 4, 32

Удаление: Луис Диас, 45+7

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 4 мин

ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 32 мин

ГОЛ! 1:2. Жоау Невеш, 74 мин

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ), асcист Ли Кан Ин.
45’ +7
Луис Диас (Бавария) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария).
ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Луис Диас ПСЖ - Бавария Бавария Ашраф Хакими Жоау Невеш Усман Дембеле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
pol-55
Діас своїми крепкими яйцями наступив на пятку Хакімі по ногах не бив,а той не вдало приземлився,а суддя під тиском трибун щось там розгледів і червоною  спортив таку гру,а можливо і спас ПСЖ від розгрому.
