4 ноября в 22:00 состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играли на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Дубль Луиса Диаса предпочел Баварию в первом тайме. Гол Усмана Дембеле был отменен из-за офсайда, и он покинул поле из-за травмы.

В конце первого тайма Луис Диас был удален из-за грубого фола, травму получил Ашраф Хакими.

Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один гол для ПСЖ, однако этого было мало. Парижская команда проиграла 1:2.

🔹 Лига чемпионов УЕФА

4-й тур. 4 ноября 2025

22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 1:2

Гол: Жоау Невеш, 74 – Луис Диас, 4, 32

Удаление: Луис Диас, 45+7

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 4 мин

ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 32 мин

ГОЛ! 1:2. Жоау Невеш, 74 мин