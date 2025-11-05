ПСЖ – Бавария – 1:2. Дубль и удаление Луиса Диаса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
4 ноября в 22:00 состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский ПСЖ и немецкая Бавария играли на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Дубль Луиса Диаса предпочел Баварию в первом тайме. Гол Усмана Дембеле был отменен из-за офсайда, и он покинул поле из-за травмы.
В конце первого тайма Луис Диас был удален из-за грубого фола, травму получил Ашраф Хакими.
Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один гол для ПСЖ, однако этого было мало. Парижская команда проиграла 1:2.
🔹 Лига чемпионов УЕФА
4-й тур. 4 ноября 2025
22:00 ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 1:2
Гол: Жоау Невеш, 74 – Луис Диас, 4, 32
Удаление: Луис Диас, 45+7
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 4 мин
ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 32 мин
ГОЛ! 1:2. Жоау Невеш, 74 мин
События матча
