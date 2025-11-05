Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ

Даже вдесятером «Бавария» оказалась сильнее «ПСЖ» на «Парк де Пренс» — 2:1, продлив свою победную серию в сезоне.

«Бавария» очень быстро вышла вперёд в этом матче: после выхода Олисе один на один Шевалье выиграл дуэль, но первым на добивании оказался Луис Диас, отправивший мяч в сетку.

«ПСЖ» сумел было отыграться в середине тайма — Руис переправил мяч на Дембеле, который с нескольких метров вколотил его в ворота грудью. Однако после просмотра VAR гол отменили, а сам Дембеле вскоре покинул поле из-за травмы.

Через несколько минут мюнхенцы удвоили преимущество: Диас воспользовался ошибкой Маркиньоса, отобрал у него мяч прямо перед воротами и хладнокровно оформил дубль. Под занавес тайма Станишич забил третий мяч, но арбитр зафиксировал офсайд.

Тем не менее герой первой половины отметился и с негативной стороны — Диас грубо сбил Хакими в центре поля, и марокканец, рыдая от боли, покинул поле. После просмотра VAR арбитр Маурицио Мариани показал колумбийцу прямую красную карточку.

Во втором тайме «ПСЖ» полностью завладел мячом, но «Бавария» действовала компактно и дисциплинированно в обороне, не позволяя хозяевам создавать по-настоящему опасные моменты. Парижанам всё же удалось отквитать один мяч: после навеса Ли Кан Ина Невеш с близкого расстояния пробил Нойера. Однако сравнять счёт подопечным Луиса Энрике так и не удалось.

«Бавария» возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов с 12 очками. «ПСЖ» занимает третье место с 9 очками.

В следующем туре парижане вновь сыграют дома — на этот раз против лондонского «Тоттенхэма». Мюнхенцев же ждёт непростой выезд в Лондон, где им предстоит встретиться с «Арсеналом».

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур.

«ПСЖ» – «Бавария» – 1:2

Голы: Невеш, 74 – Диас, 4, 32

Предупреждения: Мендеш, 84 – Бишоф, 47, Нойер, 49, Станишич, 84

Удаление: Диас, 45+7 (прямая красная карточка)

«ПСЖ»: Шевалье – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими (Маюлу, 45+7) – Руис (Невеш, 66), Витинья, Заир-Эмери – Баркола (Рамос, 66), Дембеле (Ли Кан Ин, 25), Кварацхелия.

«Бавария»: Нойер – Станишич, Упамекано, Та, Лаймер – Павлович, Киммих – Диас, Гнабри (Бишоф, 46), Олисе (Ким Мин Дже, 81) – Кейн (Горецка, 88).

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия).

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж).

ПСЖ – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА