Лига Чемпионов
ПСЖ
04.11.2025 22:00 - : -
Бавария
Лига чемпионов
03 ноября 2025, 20:52 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:53
29
0

ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги Чемпионов

ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вторник подарит болельщикам сразу несколько топовых противостояний, и одно из них — «ПСЖ» против «Баварии» — выделяется особенно. Это встреча двух лидеров группы, которые занимают первое и второе места в турнирной таблице Лиги чемпионов и демонстрируют яркий, атакующий футбол в нынешнем розыгрыше. «ПСЖ» в прошлом туре устроил настоящую феерию, забив «Байеру» на выезде семь мячей. В чемпионате Франции подопечные Луиса Энрике также удерживают лидерство, хотя последние поединки дались им непросто. «Бавария», в свою очередь, идёт по сезону без единого поражения — и это при том, что на календаре уже ноябрь. Мюнхенцы словно катком проходят по всем соперникам, выигрывая матч за матчем. Однако именно «ПСЖ» может стать для команды Винсента Компани самым серьёзным испытанием на данном этапе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
4 ноября 2025 -
22:00
Бавария
Лига чемпионов ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
