КОМПАНИ: «Бавария способна адаптироваться, если надо достичь результата»
Бавария вдесятером удержала перевес над ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Французский ПСЖ и немецкая Бавария сыграли матч Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Дубль Луиса Диаса дал преимущество Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален за грубый фол.
Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ, но Бавария благодаря Мануэлю Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).
Винсент Компани, главный тренер Баварии, прокомментировал игру так:
«Мы знали, что способны это сделать. Нужно сохранять спокойствие, но это придаёт нам уверенности. В субботу мы провели ротацию состава, и команда хорошо отреагировала.
Нам пришлось защищаться вдесятером, и команда снова ответила, что показывает – мы способны адаптироваться, чтобы добиться результата».
События матча
