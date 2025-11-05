КОМПАНИ: «Бавария способна адаптироваться, если надо достичь результата»

Французский ПСЖ и немецкая Бавария сыграли матч Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Дубль Луиса Диаса дал преимущество Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален за грубый фол.

Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ, но Бавария благодаря Мануэлю Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).

Винсент Компани, главный тренер Баварии, прокомментировал игру так:

«Мы знали, что способны это сделать. Нужно сохранять спокойствие, но это придаёт нам уверенности. В субботу мы провели ротацию состава, и команда хорошо отреагировала.

Нам пришлось защищаться вдесятером, и команда снова ответила, что показывает – мы способны адаптироваться, чтобы добиться результата».