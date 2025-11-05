4 ноября Ливерпуль принял мадридский Реал в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Коллективы сыграли на стадионе Энфилд. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Макаллистер.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве – ворота сливочных защищал Тибо Куртуа. Бельгиец провел топ-матч, оформив восемь сейвов.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Макаллистер, 61

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Макаллистер, 61 мин.