Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Реал – 1:0. Мяч Макаллистера и сэйвы Куртуа. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Ливерпуль
04.11.2025 22:00 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 00:39 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:46
Ливерпуль – Реал – 1:0. Мяч Макаллистера и сэйвы Куртуа. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26

Ливерпуль – Реал – 1:0. Мяч Макаллистера и сэйвы Куртуа. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября Ливерпуль принял мадридский Реал в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Коллективы сыграли на стадионе Энфилд. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Макаллистер.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве – ворота сливочных защищал Тибо Куртуа. Бельгиец провел топ-матч, оформив восемь сейвов.

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Макаллистер, 61

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Макаллистер, 61 мин.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
С голом на 90+6-й минуте. Атлетико дома одолел Юнион Сен-Жилуаз
Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Даниил Агарков
