Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кураж Куртуа не помог. Ливерпуль на Энфилде обыграл Реал
Лига Чемпионов
Ливерпуль
04.11.2025 22:00 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 23:56 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:30
Кураж Куртуа не помог. Ливерпуль на Энфилде обыграл Реал

Мадридская команда потерпела второе поражение в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках Основного раунда Лиги чемпионов состоялся поединок между «Ливерпулем» и «Реалом». Соперники довольно часто встречаются в последнее время, а в прошлом сезоне «красные» обыграли мадридскую команду.

Мерсисайдцы начали встречу с агрессивного прессинга, но «галактикос» вскоре завладели мячом и отодвинули игру от своей штрафной. Большинство своих атак «Реал» строил через левый фланг, где активными действиями выделялся Винисиус. Впрочем, острота возле ворот «Ливерпуля» не возникала.

А вот хозяева поля создали несколько голевых моментов. Особенно опасным стал удар Собослаи из центра штрафной, но своевременный выход Куртуа позволил голкиперу отбить мяч. Куртуа сыграл надежно и после еще двух ударов все того же Собослаи, а также Макаллистера. Гости первый удар в створ ворот нанесли перед перерывом, когда Беллингем с острого угла не пробил Мамардашвили.

Вторая половина встречи началась с трех угловых у ворот «Реала» и каждый из них мог завершиться голом в ворота мадридской команды. Куртуа дважды выручил после ударов ван Дейка и Экитике, а еще один удар француза пришелся рядом со штангой. Вскоре Собослаи пробил со штрафного, и снова Куртуа преградил путь мячу.

И все же, количество переросло в качество: счет изменился в пользу «Ливерпуля». Навес Собослаи со штрафного с линии вратарской точным ударом замкнул Макаллистер.

В дальнейшем «галактикос» больше владели мячом, но создали только один по-настоящему опасный момент. После прострела Винисиуса Мбаппе пробил рядом со штангой. А хозяева могли удвоить свое преимущество, но после удар в упор от Гакпо снова надежно сыграл Куртуа.

«Ливерпуль» одержал минимальную победу. В следующем туре Основного раунда Лиги чемпионов мерсисайдцы будут принимать ПСВ, а «Реал» проведет гостевой поединок с «Олимпиакосом».

Лига чемпионов. Основной раунд.

«Ливерпуль» – «Реал» – 1:0

Гол: Макаллистер (61)

Предупреждения: Макаллистер (52) – Виннисиус (23), Хейсен (45+1), Беллингем (60), Каррерас (95)

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Робертсон (Керкез, 88), ван Дейк, Конатэ, Брэдли, Макаллистер (Джонс, 79), Гравенберх, Собослаи, Вирц (Кьеза, 88), Экитике (Гакпо, 79), Салах.

«Реал»: Куртуа, Каррерас, Хейсен, Милитао, Вальверде (Браим Диас, 90), Винисиус, Тчуамэни, Камавинга (Родриго, 69), Гюллер (Александер-Арнолд, 82), Мбаппе, Белингем.

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
С голом на 90+6-й минуте. Атлетико дома одолел Юнион Сен-Жилуаз
Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
😼
Молодці👏мої вітання вболівальникам Ліверпуля
8number
Реал за всю гру не показав нічого. В першому таймі ще шось бігали, а далі розчинились десь ті Мбапе і Вінісіуси. 
Рахунок мог бути більшим, аби не Куртуа.
Саллах топ.
RomanFosfor
Так, Реал не був схожий на себе. Зірки не засяяли) При стандартах взагалі жесть - в АПЛ їм би в кожному матчі забивали. Ліверпуль хоч і кризовий, але повністю заслужив на перемогу!
