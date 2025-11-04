Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

4 ноября, в рамках Лиги чемпионов свою встречу проведут Ливерпуль и Реал Мадрид. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

У «мерсисайдцев» пока сложный и неоднозначный сезон, особенно это видно по результатам на внутренней арене. Команда начала с 5 побед, потом последовало 4 поражения, а в последнем туре удалось прервать серию неудач, так как обыграли дома Астон Виллу – 2:0. В АПЛ Ливерпуль идет третьим, но отставание от лидера составляет целых 7 очков.

В Лиге чемпионов у клуба 6 очков в трех играх, в первом туре обыграли дома Атлетико Мадрид, забив победный мяч в компенсированное время – 3:2, потом было сенсационное выездное поражение от Галатасарая – 0:1. В последнем еврокубковом матче разгромили на выезде Айнтрахт – 5:1. Как минимум семеро игроков не сыграют из-за повреждений, среди них Исак, Фримпонг, Алиссон.

Реал Мадрид

У «сливочных» пока все очень хорошо, игроки привыкают к Хаби Алонсо и его требованиям, уже есть рисунок игры и результат. Реал захватил лидерство в Ла Лиге, опережая на 5 очков ближайшего преследователя. Недавно команда выиграла «эль-классико» у Барселоны на своем поле 2:1, что и позволило увеличить отрыв от каталонцев в чемпионате, а в последнем туре на своем поле одолели Валенсию – 4:0.

В Лиге чемпионов мадридцы идут пока без осечек, одолели дома Марсель – 2:1, на выезде Кайрат – 5:0, а потом в родных стенах Ювентус – 1:0. Заметно, что главной звездой стал Мбаппе, что не нравится Винисиусу, но бразилец тоже приносит много пользы. Пока сложно предугадать, сможет ли Алонсо пройти ровно весь сезон, ведь тренировать такой клуб всегда тяжелая задача. Травмы не позволят выйти на поле таим игрокам как: Карвахаль, Алаба, Рюдигер и Мастантуоно.

Личные встречи

Конечно, у клубов большая история очных противостояний, опытные болельщики могут вспомнить финал Лиги чемпионов 2018 года в Киеве, где Реал выиграл 3:1. Также команды играли в финале самого престижного еврокубка в 2022 году, тогда тоже выиграли мадридцы – 1:0. В прошлом сезоне клубы пересекались тоже на Этапе лиги, тогда Ливерпуль выиграл дома 2:0.

Прогноз

Без всякого преувеличения, нас ожидает битва легендарных клубов, которые выигрывали больше 20 раз Лигу чемпионов на двоих.

Если сравнивать клубы здесь и сейчас, Реал однозначно выглядит лучше, но Ливерпуль играет на родном «Энфилде», а тут тяжело любому сопернику. Жду сложного матча с обоюдными опасными моментами, ставлю на обмен забитыми мячами. На этот раз я не буду трогать основные рынки, а поставлю на тотал больше 10,5 угловых за 1,89.