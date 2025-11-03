Во вторник, 4 ноября, состоится поединок Основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В минувший уик-энд мерсисайдцы прервали свою четырехматчевую проигрышную серию в Английской Премьер-лиге, обыграв «Астон Виллу» со счетом 2:0. В турнирной таблице английского чемпионата команда Арне Слота занимает третье место. В Лиге чемпионов «красные» одержали 2 победы и потерпели 1 поражение. «Галактикос» возглавляют турнирную таблицу испанской Ла Лиги. В Лиге чемпионов мадридская команда одержала три победы. Ранее соперники провели 12 очных дуэлей: 7 побед одержал «Реал», 4 встречи выиграл «Ливерпуль» и 1 поединок завершился вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.