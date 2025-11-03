Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Ливерпуль
04.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 ноября 2025, 23:02 |
50
0

Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Основного раунда Лиги чемпионов

03 ноября 2025, 23:02 |
50
0
Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 4 ноября, состоится поединок Основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В минувший уик-энд мерсисайдцы прервали свою четырехматчевую проигрышную серию в Английской Премьер-лиге, обыграв «Астон Виллу» со счетом 2:0. В турнирной таблице английского чемпионата команда Арне Слота занимает третье место. В Лиге чемпионов «красные» одержали 2 победы и потерпели 1 поражение. «Галактикос» возглавляют турнирную таблицу испанской Ла Лиги. В Лиге чемпионов мадридская команда одержала три победы. Ранее соперники провели 12 очных дуэлей: 7 побед одержал «Реал», 4 встречи выиграл «Ливерпуль» и 1 поединок завершился вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
4 ноября 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Тотал голов больше 2.5 1.43 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль текстовая трансляция Ливерпуль - Реал
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Футбол | 03 ноября 2025, 23:33 2
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты

Продолжаются тяжелые переговоры с Гуцуляком, Сарапием и Михайличенко

Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Футбол | 03 ноября 2025, 18:35 8
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере

Клуб доверяет тренеру, рассказал Цыганык

Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Бокс | 03.11.2025, 07:02
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Футбол | 03.11.2025, 09:34
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03.11.2025, 19:50
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 8
Бокс
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
03.11.2025, 22:19 4
Теннис
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 6
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 22
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем