Ньюкасл – Атлетик Бильбао – 2:0. Сороки дома на высоте. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
Английский «Ньюкасл» выиграл у испанского «Атлетика» Бильбао в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:0).
На «Сент-Джеймс Парке» сороки забили дважды.
Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте, когда отличился Дэн Берн после передачи Кирана Триппьера.
После перерыва «сороки» удвоили преимущество: Жоэлинтон точно пробил после паса Харви Барнса.
«Ньюкасл» набрал 9 очков и входит в топ-6 Лиги чемпионов, у Атлетика осталось 3 балла.
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября 2025
Ньюкасл (Англия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 2:0
Голы: Берн, 11 – Жоэлинтон, 49
Видео голов и обзор матча
События матча
