Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Атлетик Бильбао – 2:0. Сороки дома на высоте. Видео голов
Лига Чемпионов
Ньюкасл
05.11.2025 22:00 – FT 2 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 01:31 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:48
25
0

Ньюкасл – Атлетик Бильбао – 2:0. Сороки дома на высоте. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

06 ноября 2025, 01:31 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:48
25
0
Ньюкасл – Атлетик Бильбао – 2:0. Сороки дома на высоте. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» выиграл у испанского «Атлетика» Бильбао в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:0).

На «Сент-Джеймс Парке» сороки забили дважды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте, когда отличился Дэн Берн после передачи Кирана Триппьера.

После перерыва «сороки» удвоили преимущество: Жоэлинтон точно пробил после паса Харви Барнса.

«Ньюкасл» набрал 9 очков и входит в топ-6 Лиги чемпионов, у Атлетика осталось 3 балла.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября 2025

Ньюкасл (Англия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 2:0

Голы: Берн, 11 – Жоэлинтон, 49

Видео голов и обзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл), асcист Харви Барнс.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл), асcист Киран Триппье.
По теме:
Ханс-Дитер ФЛИК: «Сейчас не лучший момент для команды. Брюгге это показал»
Аякс – Галатасарай – 0:3. Кто оформил хет-трик? Видео голов и обзор матча
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это футболист высочайшего класса. Нам нужны его голы»
Ньюкасл Атлетик Бильбао Киран Триппьер видео голов и обзор Лига чемпионов Жоэлинтон Харви Барнс Дэн Берн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05 ноября 2025, 08:44 13
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи

Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов

Британец будет драться против Логана Пола

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05.11.2025, 09:44
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Футбол | 05.11.2025, 21:42
Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Эффект поля. Карабах и Челси в Баку выдали матч Лиги чемпионов на 4 гола
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 01:41
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем