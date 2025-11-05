5 ноября на Сент-Джеймс Парк пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Ньюкасл Юнайтед встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда при Эдди Хау смогла выйти на высокий уровень. Да, первый выход в Лиге чемпионов был неудачным. Но в прошлом сезоне сначала взяли Кубок Лиги, прервав затяжной вакуум в плане трофеев. А в итоге опередили, минимально, Астон Виллу и Ноттингем Форест, и стали пятыми в АПЛ. Сейчас, правда, результаты посредственные: 1:3 с Вест Хэмом стали уже четвертым поражением в десяти первых турах при трех победах.

Конечно, силы снова отбирает Лига чемпионов. Там начинали с домашнего поражения, 1:2, с Барселоной. Но потом были солидные, сухие победы, причем не только с дебютирующим Роял Юнионом (4:0 на выезде), так и со вроде бы опытным соперником - Бенфикой (3:0 на собственном поле). Новый успех может обеспечить долгожданный выход в плей-офф.

Атлетик

Клуб три года назад воссоединился в очередной раз с Вальверде. Тот в 2024-м году взял кубок, в прошлый сезон закончил на четвертой позиции, с параллельным выходом в полуфинал Лиги Европы. Но сейчас, начав с августовских побед, резко сдали на внутренней арене осенью. В прошлом туре уступили 2:3 соседнему Реалу Сосьедад, в итоге оказавшись и вовсе в нижней части текущей турнирной таблицы, на одиннадцатом месте.

В Лиге чемпионов баски, наоборот, начинали с поражений, причем без шансов на что-то более успешное: 0:2 с Арсеналом, 1;4 с Боруссией Дортмунд. Более того, даже с Карабахом дома в прошлом туре пропустили первыми, но все же там получилось переломить ход встречи и в итоге добиться уверенных 3:1.

Статистика личных встреч

Клубы играли в еврокубке в 1994-м году, обменявшись домашними победами. Да и в товарищеском поединке 2022 дома выиграли англичане.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Вальверде со всем его опытом создаст проблемы для соперника. Хозяева поля сумеют тут добиться победы (коэффициент - 1,6).