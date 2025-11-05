Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ньюкасл
05.11.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:40 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:41
85
0

Ньюкасл – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

05 ноября 2025, 13:40 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:41
85
0
Ньюкасл – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

5 ноября на Сент-Джеймс Парк пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Ньюкасл Юнайтед встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда при Эдди Хау смогла выйти на высокий уровень. Да, первый выход в Лиге чемпионов был неудачным. Но в прошлом сезоне сначала взяли Кубок Лиги, прервав затяжной вакуум в плане трофеев. А в итоге опередили, минимально, Астон Виллу и Ноттингем Форест, и стали пятыми в АПЛ. Сейчас, правда, результаты посредственные: 1:3 с Вест Хэмом стали уже четвертым поражением в десяти первых турах при трех победах.

Конечно, силы снова отбирает Лига чемпионов. Там начинали с домашнего поражения, 1:2, с Барселоной. Но потом были солидные, сухие победы, причем не только с дебютирующим Роял Юнионом (4:0 на выезде), так и со вроде бы опытным соперником - Бенфикой (3:0 на собственном поле). Новый успех может обеспечить долгожданный выход в плей-офф.

Атлетик

Клуб три года назад воссоединился в очередной раз с Вальверде. Тот в 2024-м году взял кубок, в прошлый сезон закончил на четвертой позиции, с параллельным выходом в полуфинал Лиги Европы. Но сейчас, начав с августовских побед, резко сдали на внутренней арене осенью. В прошлом туре уступили 2:3 соседнему Реалу Сосьедад, в итоге оказавшись и вовсе в нижней части текущей турнирной таблицы, на одиннадцатом месте.

В Лиге чемпионов баски, наоборот, начинали с поражений, причем без шансов на что-то более успешное: 0:2 с Арсеналом, 1;4 с Боруссией Дортмунд. Более того, даже с Карабахом дома в прошлом туре пропустили первыми, но все же там получилось переломить ход встречи и в итоге добиться уверенных 3:1.

Статистика личных встреч

Клубы играли в еврокубке в 1994-м году, обменявшись домашними победами. Да и в товарищеском поединке 2022 дома выиграли англичане.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Вальверде со всем его опытом создаст проблемы для соперника. Хозяева поля сумеют тут добиться победы (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
5 ноября 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Победа Ньюкасла 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нойер отреагировал на жуткую травму Хакими: «Фол не тянул на красную»
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ВИДЕО. Слова Арне Слота и Хаби Алонсо после матча Ливерпуль – Реал
Ньюкасл Атлетик Бильбао Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05 ноября 2025, 07:22 10
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05 ноября 2025, 00:06 14
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ

Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне

Пафос – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2025, 13:01
Пафос – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пафос – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Футбол | 05.11.2025, 12:12
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05.11.2025, 06:23
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 48
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22
Бокс
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем