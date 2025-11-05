Сороки летят высоко. Ньюкасл уверенно переиграл Атлетик в Лиге чемпионов

Английский «Ньюкасл» одержал важную домашнюю победу над испанским «Атлетиком» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:0).

На «Сент-Джеймс Парке» хозяева открыли счет уже на 11-й минуте, когда отличился Дэн Берн после передачи Кирана Триппьера.

В начале второго тайма «сороки» удвоили преимущество: Жоэлинтон точно пробил после паса Харви Барнса.

«Ньюкасл» набрал 9 очков и входит в топ-6 Лиги чемпионов, у Атлетика осталось 3 балла.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября 2025

Ньюкасл (Англия) – Атлетик (Испания) – 2:0

Голы: Берн, 11 – Жоэлинтон, 49