Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сороки летят высоко. Ньюкасл уверенно переиграл Атлетик в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Ньюкасл
05.11.2025 22:00 – FT 2 : 0
Атлетик Бильбао
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:26
Сороки летят высоко. Ньюкасл уверенно переиграл Атлетик в Лиге чемпионов

Английская команда выиграла матч у испанского клуба со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» одержал важную домашнюю победу над испанским «Атлетиком» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:0).

На «Сент-Джеймс Парке» хозяева открыли счет уже на 11-й минуте, когда отличился Дэн Берн после передачи Кирана Триппьера.

В начале второго тайма «сороки» удвоили преимущество: Жоэлинтон точно пробил после паса Харви Барнса.

«Ньюкасл» набрал 9 очков и входит в топ-6 Лиги чемпионов, у Атлетика осталось 3 балла.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября 2025

Ньюкасл (Англия) – Атлетик (Испания) – 2:0

Голы: Берн, 11 – Жоэлинтон, 49

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл), асcист Харви Барнс.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл), асcист Киран Триппье.
По теме:
Интер – Кайрат – 2:1. Победный мяч Карлоса Аугусто. Видео голов и обзор
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Лига чемпионов Ньюкасл Атлетик Бильбао видео голов и обзор Дэн Берн Киран Триппьер Жоэлинтон Харви Барнс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
