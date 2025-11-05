Хет-трик Осимхена. Галатасарай уничтожил Аякс в Лиге чемпионов
Турецкий клуб одержал победу со счетом 3:0
5 ноября состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и стамбульским «Галатасараем».
Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Победу со счетом 3:0 одержала команда гостей.
Хет-трик в этом поединке оформил нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен. Интересно, что два из трех своих голов форвард забил с пенальти.
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября
Аякс – Галатасарай – 0:3
Голы: Осимхен, 59, 65 (пен.), 78 (пен.)
Amsterdam deplasmanında 3 puanı 3 golle alıyoruz! 🌟— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 5, 2025
Maç sonucu: Ajax 0-3 Galatasaray 👏#AJAvGS #UCL pic.twitter.com/TtHLEaL94c
