Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хет-трик Осимхена. Галатасарай уничтожил Аякс в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
Хет-трик Осимхена. Галатасарай уничтожил Аякс в Лиге чемпионов

Турецкий клуб одержал победу со счетом 3:0

5 ноября состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и стамбульским «Галатасараем».

Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Победу со счетом 3:0 одержала команда гостей.

Хет-трик в этом поединке оформил нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен. Интересно, что два из трех своих голов форвард забил с пенальти.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Аякс – Галатасарай – 0:3

Голы: Осимхен, 59, 65 (пен.), 78 (пен.)

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
