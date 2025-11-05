Хет-трик Осимхена. Галатасарай уничтожил Аякс в Лиге чемпионов

5 ноября состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и стамбульским «Галатасараем».

Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме. Победу со счетом 3:0 одержала команда гостей.

Хет-трик в этом поединке оформил нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен. Интересно, что два из трех своих голов форвард забил с пенальти.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Аякс – Галатасарай – 0:3

Голы: Осимхен, 59, 65 (пен.), 78 (пен.)