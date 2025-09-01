ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Нидерландский тренер успел провести во главе команды всего 3 игры
Леверкузенский «Байер» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Эрика тен Хага.
Управление тренировочным процессом «фармацевтов» пока возьмет на себя штаб помощников нидерландского тренера.
Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьмимесячного перерыва в работе.
Во главе «Байера» тренер провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.
Ранее «Байер» официально объявил о подписании Лукаса Васкеса.
Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025
Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46
