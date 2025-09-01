Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
01 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:47
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы

Нидерландский тренер успел провести во главе команды всего 3 игры

Леверкузенский «Байер» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Эрика тен Хага.

Управление тренировочным процессом «фармацевтов» пока возьмет на себя штаб помощников нидерландского тренера.

Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьмимесячного перерыва в работе.

Во главе «Байера» тренер провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.

Ранее «Байер» официально объявил о подписании Лукаса Васкеса.

ivankondrat96
Швидко Баєр у ньому розчарувався
pricolist
Легенда!)
AK.228
Выигрывая 3-1 в большинстве и сыграть в ничью… не простили 
Zander
Глянуть би на СаШо в Баєрі .
Remark
Потужно!
naverland
Чудак срубил капусты.
М1925
теперь в динаму Тен Хаг иди обдери суркиса!
