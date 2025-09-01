ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы

Леверкузенский «Байер» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Эрика тен Хага.

Управление тренировочным процессом «фармацевтов» пока возьмет на себя штаб помощников нидерландского тренера.

Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьмимесячного перерыва в работе.

Во главе «Байера» тренер провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.

Ранее «Байер» официально объявил о подписании Лукаса Васкеса.