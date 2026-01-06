Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 21:56 | Обновлено 06 января 2026, 22:04
21-кратный чемпион нацелился на звезду Шахтера

Внимание «Спортинга» привлекает Марлон Гомес

21-кратный чемпион нацелился на звезду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес может продолжить карьеру в «Спортинге». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, лиссабонский клуб следит за испанским полузащитником «Валенсии» Хави Геррой и за легионером донецкого клуба. Также в подписании Марлона Гомеса заинтересован «Фламенго».

В текущем сезоне Марлон Гомес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Спортинг» 21 раз становился чемпионом Португалии.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» стал главной трансферной целью именитого клуба.

трансферы Спортинг Лиссабон Шахтер Донецк трансферы УПЛ Марлон Гомес Фламенго Хави Герра Валенсия трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
