21-кратный чемпион нацелился на звезду Шахтера

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес может продолжить карьеру в «Спортинге». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, лиссабонский клуб следит за испанским полузащитником «Валенсии» Хави Геррой и за легионером донецкого клуба. Также в подписании Марлона Гомеса заинтересован «Фламенго».

В текущем сезоне Марлон Гомес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Спортинг» 21 раз становился чемпионом Португалии.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» стал главной трансферной целью именитого клуба.