Песня канареек. Определен второй финалист Суперкубка Турции

Полуфинальный матч Суперкубка Турции между Фенербахче и Самсунспором завершился уверенной победой канареек (2:0).

Поединок за выход в финал турнира четырех состоялся в турецком городе Адана.

Уже на 4-й минуте счёт открыл Керем Актюркоглу, воспользовавшись передачей Энтони Мусабы.

Второй гол на 67-й минуте забил Джон Дуран, также после ассиста Мусабы, что окончательно закрепило преимущество Фенербахче.

Фенербахче вышел в финал Суперкубка Турции, где соперником станет Галатасарай, который днем ранее одолел Трабзонспор (4:1).

Финал за Суперкубок Турции между Галатасараем и Фенербахче пройдет 10 января в Стамбуле.

Суперкубок Турции

Полуфинал, 6 января 2026, Адана (Турция)

Фенербахче – Самсунспор – 2:0

Голы: Керем Актюркоглу, 4, Джон Дуран, 67

