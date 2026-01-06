Песня канареек. Определен второй финалист Суперкубка Турции
Фенербахче с голами Актюркоглу и Дурана нанес поражение Самсунспору
Полуфинальный матч Суперкубка Турции между Фенербахче и Самсунспором завершился уверенной победой канареек (2:0).
Поединок за выход в финал турнира четырех состоялся в турецком городе Адана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на 4-й минуте счёт открыл Керем Актюркоглу, воспользовавшись передачей Энтони Мусабы.
Второй гол на 67-й минуте забил Джон Дуран, также после ассиста Мусабы, что окончательно закрепило преимущество Фенербахче.
Фенербахче вышел в финал Суперкубка Турции, где соперником станет Галатасарай, который днем ранее одолел Трабзонспор (4:1).
Финал за Суперкубок Турции между Галатасараем и Фенербахче пройдет 10 января в Стамбуле.
Суперкубок Турции
Полуфинал, 6 января 2026, Адана (Турция)
Фенербахче – Самсунспор – 2:0
Голы: Керем Актюркоглу, 4, Джон Дуран, 67
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»
Поединок 1/16 финала состоится 7 января в 09:00 по Киеву