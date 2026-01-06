Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 21:27 | Обновлено 06 января 2026, 22:00
Песня канареек. Определен второй финалист Суперкубка Турции

Фенербахче с голами Актюркоглу и Дурана нанес поражение Самсунспору

Песня канареек. Определен второй финалист Суперкубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Полуфинальный матч Суперкубка Турции между Фенербахче и Самсунспором завершился уверенной победой канареек (2:0).

Поединок за выход в финал турнира четырех состоялся в турецком городе Адана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 4-й минуте счёт открыл Керем Актюркоглу, воспользовавшись передачей Энтони Мусабы.

Второй гол на 67-й минуте забил Джон Дуран, также после ассиста Мусабы, что окончательно закрепило преимущество Фенербахче.

Фенербахче вышел в финал Суперкубка Турции, где соперником станет Галатасарай, который днем ранее одолел Трабзонспор (4:1).

Финал за Суперкубок Турции между Галатасараем и Фенербахче пройдет 10 января в Стамбуле.

Суперкубок Турции

Полуфинал, 6 января 2026, Адана (Турция)

Фенербахче – Самсунспор – 2:0

Голы: Керем Актюркоглу, 4, Джон Дуран, 67

