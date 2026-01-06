Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 21:22 | Обновлено 06 января 2026, 21:55
В УАФ выступили с заявлением о легендарном тренере Динамо

«Метру» должно было бы исполниться 87 лет...

В УАФ выступили с заявлением о легендарном тренере Динамо
УАФ. Валерий Лобановский

6 января выдающемуся тренеру, Герою Украины Валерию Лобановскому исполнилось бы 87 лет. В этот знаковый день пресс-служба Украинской ассоциации футбола посвятила легенде украинского футбола статью на своем официальном сайте.

Валерий Васильевич Лобановский родился в Киеве 6 января 1939 года. Выступал за «Динамо» Киев, «Черноморец» Одесса, «Шахтер» Донецк.

Возглавлял ФК «Днепр» Днепр и «Динамо» Киев. Под руководством Лобановского киевское «Динамо» триумфировало в Кубке обладателей кубков 1975-го и 1986 годов и в Суперкубке УЕФА 1975 года.

Под руководством Валерия Лобановского сборная СССР стала бронзовым призером Олимпиады-1976 и серебряным – Евро-1988, а сборная Кувейта, с которой также работал Валерий Васильевич, имеет в активе бронзу Азиатских игр 1994 года. Национальную сборную Украины Метр возглавлял в 2000–2002 годах.

Валерий Лобановский награжден Рубиновым орденом УЕФА «За заслуги» и орденом ФИФА «За заслуги».

Умер легендарный тренер 13 мая 2002 года в Запорожье.

Валерий Лобановский чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига
