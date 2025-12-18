Болельщики Реала оставили громкие послания у базы клуба
Фанаты посвятили баннеры Винисиусу, Алонсо и Барселоне
Болельщики «Реала» разместили несколько баннеров, адресованных вингеру Винисиусу Жуниору, главному тренеру Хаби Алонсо и клубу «Барселона».
В среду днем на базе «Мадрида» в Вальдебебасе фанаты оставили послания команде накануне матча 1/16 финала Кубка Испании против «Талаверы» (3:2).
На одном из баннеров было написано: «Вини, ты великолепен, мы тебя любим. Не забывай эти моменты», рядом разместили фотографии бразильского футболиста. Другой баннер содержал обращение к команде: «Команда, помоги Хаби».
Третье послание было адресовано каталонскому клубу: «У «Барселоны» острая стадия лжи».
В оригинале фанаты использовали слово mentiritis – неологизм, стилизованный под медицинский диагноз. Он был создан по аналогии с выражением, которое ранее применял президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, комментируя позицию «Реала» и действия клуба в деле «Негрейры»: «У них острый барселонит – непреодолимая одержимость «Барселоной».
