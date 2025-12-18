Склоним головы. Грезил картингом – фанател за Кремень – погиб за Украину

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает фаната «Кременя» Дмитрия Кучерявого, который также очень сильно увлекался картингом, а за Украину погиб год назад, 17 декабря 2024 года на Курщине, навсегда оставшись 29-летним.

Жизненный путь и след в спорте

Дмитрий Кучерявый родился 30 июня 1995 года в Кременчуге на Полтавщине, учился в школе №1 родного города, после чего поступил в Кременчугское ПТУ №22, где получил специальность автослесаря. Увлечение техникой у Дмитрия началось еще с ранних лет, когда впервые увидел картинг. Сначала ремонтировал картинги, затем начал выступать на соревнованиях, в которых побеждал и занимал призовые места.

В 2018 году Дмитрий стал поддерживать «Кремень» на фанатском секторе. Первым его выездом было путешествие в Горишние Плавни, что в 17 км от Кременчуга.

Кучерявый был участником Кременчугского центра организации «Национальный корпус»: занимался общественно-полезной деятельностью, участвовал в протестах.

А вообще в гражданской жизни Дмитрий работал по специальности – автомехаником и автослесарем. Он постоянно искал варианты заработка, успел поработать в Польше, но в 2019 году вернулся домой.

Летом 2019-го Дмитрий начал службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. До полномасштабной войны он служил в должности связного на восточном направлении, в частности в городе Счастье на Луганщине, занимался настройкой связи на блокпостах. Параллельно Кучерявый учился в Классическом приватном университете по специальности «менеджмент».

Семья

Еще в 2015 году Дмитрий познакомился с будущей женой Ириной. Через несколько недель после начала полномасштабной войны Дмитрий и Ирина решили жениться, встретившись в кафе Кривого Рога всего на 15 минут. Они мечтали о семье, двоих детях и путешествиях в горы, где Дмитрию очень нравилось. Только чтобы там обязательно был картинг. Встречи с любимой были нечастыми, ведь с начала широкомасштабного вторжения Дмитрий принимал участие в ожесточенных боях по разным направлениям – Николаевщина, Харьковщина, Донетчина, Луганщина.

Гибель

Дмитрий Кучерявый погиб 17 декабря 2024 года в результате ракетных обстрелов вблизи села Мартыновка Курской области (рф).

Похоронили воина на Аллее Славы Свиштовского кладбища в Кременчуге.

Посмертно Кучерявый, который в армии имел позывной Киндер, был награжден орденом «За мужество» III степени.