Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. Склоним головы. Грезил картингом – фанател за Кремень – погиб за Украину
Украина
18 декабря 2025, 09:00 |
354
1

Склоним головы. Грезил картингом – фанател за Кремень – погиб за Украину

Год назад на Курщине погиб фанат «Кременя» Дмитрий Кучерявый

18 декабря 2025, 09:00 |
354
1 Comments
Склоним головы. Грезил картингом – фанател за Кремень – погиб за Украину
Фото с сеоцсетей. Дмитрий Кучерявый

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает фаната «Кременя» Дмитрия Кучерявого, который также очень сильно увлекался картингом, а за Украину погиб год назад, 17 декабря 2024 года на Курщине, навсегда оставшись 29-летним.

Жизненный путь и след в спорте

Дмитрий Кучерявый родился 30 июня 1995 года в Кременчуге на Полтавщине, учился в школе №1 родного города, после чего поступил в Кременчугское ПТУ №22, где получил специальность автослесаря. Увлечение техникой у Дмитрия началось еще с ранних лет, когда впервые увидел картинг. Сначала ремонтировал картинги, затем начал выступать на соревнованиях, в которых побеждал и занимал призовые места.

В 2018 году Дмитрий стал поддерживать «Кремень» на фанатском секторе. Первым его выездом было путешествие в Горишние Плавни, что в 17 км от Кременчуга.

Кучерявый был участником Кременчугского центра организации «Национальный корпус»: занимался общественно-полезной деятельностью, участвовал в протестах.

А вообще в гражданской жизни Дмитрий работал по специальности – автомехаником и автослесарем. Он постоянно искал варианты заработка, успел поработать в Польше, но в 2019 году вернулся домой.

Летом 2019-го Дмитрий начал службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. До полномасштабной войны он служил в должности связного на восточном направлении, в частности в городе Счастье на Луганщине, занимался настройкой связи на блокпостах. Параллельно Кучерявый учился в Классическом приватном университете по специальности «менеджмент».

Семья

Еще в 2015 году Дмитрий познакомился с будущей женой Ириной. Через несколько недель после начала полномасштабной войны Дмитрий и Ирина решили жениться, встретившись в кафе Кривого Рога всего на 15 минут. Они мечтали о семье, двоих детях и путешествиях в горы, где Дмитрию очень нравилось. Только чтобы там обязательно был картинг. Встречи с любимой были нечастыми, ведь с начала широкомасштабного вторжения Дмитрий принимал участие в ожесточенных боях по разным направлениям – Николаевщина, Харьковщина, Донетчина, Луганщина.

Гибель

Дмитрий Кучерявый погиб 17 декабря 2024 года в результате ракетных обстрелов вблизи села Мартыновка Курской области (рф).

Похоронили воина на Аллее Славы Свиштовского кладбища в Кременчуге.

Посмертно Кучерявый, который в армии имел позывной Киндер, был награжден орденом «За мужество» III степени.

По теме:
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Премьер-министр – Абрамовичу: «Отдай Украине деньги, часы тикают»
РОМАНЧУК: «К сожалению, я потерял друзей, которые воевали на фронте»
Склоним головы Кремень Кременчуг фанаты ультрас картинг российско-украинская война потери в войне
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Позывной Викинг: футболист из Тернополя погиб на Донетчине
Война | 17 декабря 2025, 09:00 1
Склоним головы. Позывной Викинг: футболист из Тернополя погиб на Донетчине
Склоним головы. Позывной Викинг: футболист из Тернополя погиб на Донетчине

Андрею Мельнику было 39 лет

Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 17 декабря 2025, 21:42 1
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны

На Виталия претендует «Фенербахче»

Голепад в Люблине. Известный тренер дал прогноз на матч Динамо – Ноа
Футбол | 18.12.2025, 07:59
Голепад в Люблине. Известный тренер дал прогноз на матч Динамо – Ноа
Голепад в Люблине. Известный тренер дал прогноз на матч Динамо – Ноа
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17.12.2025, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OLDTROLL
Вічна пам'ять, шана і повага земляку! 
Ответить
0
Популярные новости
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
17.12.2025, 11:59
Биатлон
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем