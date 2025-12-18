Скандальный новичок Динамо покинул расположение клуба и уехал из Украины
У Бленуце возникли семейные проблемы
Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце пропустит матч против армянского «Ноа».
Футболист покинул расположение клуба и уехал в Румынию по семейным обстоятельствам. Известно, что у Бленуце беременная жена, поэтому высока вероятность, что он стал отцом.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
