Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 07:42 |
Скандальный новичок Динамо покинул расположение клуба и уехал из Украины

У Бленуце возникли семейные проблемы

18 декабря 2025, 07:42 |
Скандальный новичок Динамо покинул расположение клуба и уехал из Украины
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце пропустит матч против армянского «Ноа».

Футболист покинул расположение клуба и уехал в Румынию по семейным обстоятельствам. Известно, что у Бленуце беременная жена, поэтому высока вероятность, что он стал отцом.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Владислав Бленуце Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
