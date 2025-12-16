Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового расследования.

По данным источника, ожидать скорого возвращения футболиста не стоит – дисквалификация может продлиться не менее двух лет. Журналист отмечает, что даже в лучшем случае Мудрик проведет еще около года вне футбола – украинец уже один год отстранен, что будет входить в общий срок дисквалификации.

Отмечается, что Мудрик настроен вернуться в футбол после дисквалификации.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.