Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Украинец пропустит минимум два года
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового расследования.
По данным источника, ожидать скорого возвращения футболиста не стоит – дисквалификация может продлиться не менее двух лет. Журналист отмечает, что даже в лучшем случае Мудрик проведет еще около года вне футбола – украинец уже один год отстранен, что будет входить в общий срок дисквалификации.
Отмечается, что Мудрик настроен вернуться в футбол после дисквалификации.
Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.
