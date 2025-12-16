Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
16 декабря 2025, 06:32 |
2845
5

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового расследования.

По данным источника, ожидать скорого возвращения футболиста не стоит – дисквалификация может продлиться не менее двух лет. Журналист отмечает, что даже в лучшем случае Мудрик проведет еще около года вне футбола – украинец уже один год отстранен, что будет входить в общий срок дисквалификации.

Отмечается, что Мудрик настроен вернуться в футбол после дисквалификации.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.

Михаил Мудрик Михаил Спиваковский Челси дисквалификация допинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Сообщить об ошибке

didora
Ага повернеться. Тільки куди і коли. Потрібно десь у селі тренуватися із доходягами.
+1
Перець
Шо попало , всі повірили
0
Burevestnik
таку х..ню пишуть...  
0
GloryUkraine
Прочитали заголовок? Далі читати, чи достатньо?
За даними невідомого джерела став відомий можливий термін дискваліфікації.
0
