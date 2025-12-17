17 декабря украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк провели очное противостояние на выставочном командном турнире World Tennis League 2025 в Бенгалуру, Индия.

Матч, который состоял из одного сета, выиграла Элина со счетом 7:5. Костюк побеждала 5:2 и даже имела четыре матчбола, но Свитолина сумела сделать камбек.

В третьем гейме Марта выполнила подачу с руки и сумела выиграть розыгрыш.

Элина вместе с командой VB Realty Hawks («Ястребы») одолела команду Aussie Mavericks Kites («Коршуны»), которую представляет Костюк. Противостояние завершилось со счетом 25:21 в пользу «Ястребов».

ВИДЕО. Костюк подала с руки в матче против Свитолиной и выиграла розыгрыш