ВИДЕО. Костюк подала с руки в матче против Свитолиной и выиграла розыгрыш
17 декабря Элина переиграла Марту на выставочном турнире World Tennis League
17 декабря украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк провели очное противостояние на выставочном командном турнире World Tennis League 2025 в Бенгалуру, Индия.
Матч, который состоял из одного сета, выиграла Элина со счетом 7:5. Костюк побеждала 5:2 и даже имела четыре матчбола, но Свитолина сумела сделать камбек.
В третьем гейме Марта выполнила подачу с руки и сумела выиграть розыгрыш.
Элина вместе с командой VB Realty Hawks («Ястребы») одолела команду Aussie Mavericks Kites («Коршуны»), которую представляет Костюк. Противостояние завершилось со счетом 25:21 в пользу «Ястребов».
ВИДЕО. Костюк подала с руки в матче против Свитолиной и выиграла розыгрыш
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко вновь попал на радар «Вулверхэмптона»
Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»