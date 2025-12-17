Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Костюк подала с руки в матче против Свитолиной и выиграла розыгрыш
17 декабря 2025, 16:01
17 декабря Элина переиграла Марту на выставочном турнире World Tennis League

17 декабря украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк провели очное противостояние на выставочном командном турнире World Tennis League 2025 в Бенгалуру, Индия.

Матч, который состоял из одного сета, выиграла Элина со счетом 7:5. Костюк побеждала 5:2 и даже имела четыре матчбола, но Свитолина сумела сделать камбек.

В третьем гейме Марта выполнила подачу с руки и сумела выиграть розыгрыш.

Элина вместе с командой VB Realty Hawks («Ястребы») одолела команду Aussie Mavericks Kites («Коршуны»), которую представляет Костюк. Противостояние завершилось со счетом 25:21 в пользу «Ястребов».

Элина Свитолина Марта Костюк видео теннисные видеообзоры World Tennis League выставочный турнир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
