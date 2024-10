Роналду не забил пенальти на 96-й. Аль-Наср сенсационно сгорел в кубке

Сегодня, 29 октября, состоялись поединки 1/8 финала кубка Саудовской Аравии.

Главной сенсацией дня стало поражение звездного клуба «Аль-Наср» от «Аль-Таавуна». Единственный гол в матче был забит гостями на 71-й минуте. «Аль-Наср» имел возможность сравнять на 90+6-й минуте, но звезда клуба Криштиану Роналду не забил пенальти!

В других матчах дня чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» победил «Аль-Таи». В четвертьфинал турнира также вышли «Аль-Раед» и «Аль-Фейха».

Кубок Саудовской Аравии по футболу. 1/8 финала, 29 октября.

Аль-Наср – Аль-Таавун – 0:1

Голы: Флавио, 71.

Нереализованный пенальти: Роналду, 90+6.

Аль-Таи – Аль-Хиляль – 1:4

Голы: Аль Джувайд, 7, – Аль Хамдан, 5, 49, Аль Ганнам, 38, Леонардо, 53.

Аль-Наджма – Аль-Раед – 0:1

Аль-Фейха – Аль-Араби – 1:0

ВИДЕО. Как Роналду не забил спасительный пенальти на 96-й минуте

