Польский голкипер Барселоны останется еще на один сезон

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны, скорее всего, продлит контракт с каталонцами до лета 2025 года.

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Известно, что на новом контракте настаивает главный тренер команды Ханси Флик.

Щенсны получил свой шанс в «Барселоне» после того, как немец Андре тер Штеген травмировался еще в сентябре прошлого года.

Сначала польский голкипер был запасным вариантом, и в первой части сезона в воротах стоял Иньяки Пенья, но с января 2025 года конкурентов в составе для Войцеха не существует.

«Барселона» выиграла последний поединок против «Жироны» и увеличила свою серию побед в Ла Лиге до девяти матчей.