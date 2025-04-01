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  4. Польский голкипер Барселоны останется еще на один сезон
Испания
01 апреля 2025, 18:35 |
147
0

Польский голкипер Барселоны останется еще на один сезон

Войцех Щенсны близок к продлению контракта

01 апреля 2025, 18:35 |
147
0
Польский голкипер Барселоны останется еще на один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны, скорее всего, продлит контракт с каталонцами до лета 2025 года.

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Известно, что на новом контракте настаивает главный тренер команды Ханси Флик.

Щенсны получил свой шанс в «Барселоне» после того, как немец Андре тер Штеген травмировался еще в сентябре прошлого года.

Сначала польский голкипер был запасным вариантом, и в первой части сезона в воротах стоял Иньяки Пенья, но с января 2025 года конкурентов в составе для Войцеха не существует.

«Барселона» выиграла последний поединок против «Жироны» и увеличила свою серию побед в Ла Лиге до девяти матчей.

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Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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