Польский голкипер Барселоны останется еще на один сезон
Войцех Щенсны близок к продлению контракта
34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны, скорее всего, продлит контракт с каталонцами до лета 2025 года.
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Известно, что на новом контракте настаивает главный тренер команды Ханси Флик.
Щенсны получил свой шанс в «Барселоне» после того, как немец Андре тер Штеген травмировался еще в сентябре прошлого года.
Сначала польский голкипер был запасным вариантом, и в первой части сезона в воротах стоял Иньяки Пенья, но с января 2025 года конкурентов в составе для Войцеха не существует.
«Барселона» выиграла последний поединок против «Жироны» и увеличила свою серию побед в Ла Лиге до девяти матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гаэль поблагодарил Элину за поддержку
Поединок начнется 1 апреля в 22:30 по Киеву