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Англия
01 апреля 2025, 19:42 |
1131
0

Есть уверенность. Известно, где Салах продолжит карьеру

В Саудовской Аравии убеждены, что договорятся с Салахом

01 апреля 2025, 19:42 |
1131
0
Есть уверенность. Известно, где Салах продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

По информации британских СМИ, Ливерпуль, скорее всего, потеряет Мохамеда Салаха, который покинет команду свободным агентом по итогам сезона.

Сообщается, что в руководстве чемпионата Саудовской Аравии уверены, что форвард перейдет в одну из команд лиги, а фаворитом является Аль-Хиляль.

При этом клуб хочет оформить переход до старта Клубного чемпионата мира, чтобы Салах мог сразу показать свой уровень на большом турнире ФИФА.

Правда, и в Ливерпуле не отказываются от желания продлить договор Салаха, а также удержать Вирджила ван Дейка, хотя в клубе смирились с уходом Трента Александер-Арнольд.

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Ливерпуль Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ Аль-Хиляль Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Telegraph
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