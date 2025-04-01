Есть уверенность. Известно, где Салах продолжит карьеру

По информации британских СМИ, Ливерпуль, скорее всего, потеряет Мохамеда Салаха, который покинет команду свободным агентом по итогам сезона.

Сообщается, что в руководстве чемпионата Саудовской Аравии уверены, что форвард перейдет в одну из команд лиги, а фаворитом является Аль-Хиляль.

При этом клуб хочет оформить переход до старта Клубного чемпионата мира, чтобы Салах мог сразу показать свой уровень на большом турнире ФИФА.

Правда, и в Ливерпуле не отказываются от желания продлить договор Салаха, а также удержать Вирджила ван Дейка, хотя в клубе смирились с уходом Трента Александер-Арнольд.