Есть уверенность. Известно, где Салах продолжит карьеру
В Саудовской Аравии убеждены, что договорятся с Салахом
По информации британских СМИ, Ливерпуль, скорее всего, потеряет Мохамеда Салаха, который покинет команду свободным агентом по итогам сезона.
Сообщается, что в руководстве чемпионата Саудовской Аравии уверены, что форвард перейдет в одну из команд лиги, а фаворитом является Аль-Хиляль.
При этом клуб хочет оформить переход до старта Клубного чемпионата мира, чтобы Салах мог сразу показать свой уровень на большом турнире ФИФА.
Правда, и в Ливерпуле не отказываются от желания продлить договор Салаха, а также удержать Вирджила ван Дейка, хотя в клубе смирились с уходом Трента Александер-Арнольд.
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