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01 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:15
396
0

Юношеская лига УЕФА. Интер вылетел, определены два полуфиналиста

В полуфинале австрийский РБ Зальцбург сыграет с турецким Трабзонспором

01 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:15
396
0
Юношеская лига УЕФА. Интер вылетел, определены два полуфиналиста
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 апреля состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.

Австрийский РБ Зальцбург переиграл греческий Олимпиакос (1:0) и вышел в полуфинал.

Турецкий Трабзонспор выбил из турнира итальянский Интер (1:0), причем гости не забили пенальти.

В других четвертьфиналах 2 апреля встретятся АЗ Алкмаар – Манчестер Сити, Штутгарт – Барселона.

РБ Зальцбург и Трабзонспор сыграют между собой в полуфинале 25 апреля в швейцарском Ньоне, финал пройдет там же 28 апреля.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 1 апреля

РБ Зальцбург (Австрия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0

Гол: Агилар, 11

Трабзонспор (Турция) – Интер (Италия) – 1:0

Гол: Терзи, 77

Незабитый пенальти: Топалович, 39 (Интер)

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Юношеская лига УЕФА РБ Зальцбург РБ Зальцбург U-19 Интер Милан Интер Милан U-19 Олимпиакос Пирей U-19 Олимпиакос Пирей Трабзонспор Трабзонспор U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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