Юношеская лига УЕФА. Интер вылетел, определены два полуфиналиста
В полуфинале австрийский РБ Зальцбург сыграет с турецким Трабзонспором
Вечером 1 апреля состоялись матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.
Австрийский РБ Зальцбург переиграл греческий Олимпиакос (1:0) и вышел в полуфинал.
Турецкий Трабзонспор выбил из турнира итальянский Интер (1:0), причем гости не забили пенальти.
В других четвертьфиналах 2 апреля встретятся АЗ Алкмаар – Манчестер Сити, Штутгарт – Барселона.
РБ Зальцбург и Трабзонспор сыграют между собой в полуфинале 25 апреля в швейцарском Ньоне, финал пройдет там же 28 апреля.
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала, 1 апреля
РБ Зальцбург (Австрия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0
Гол: Агилар, 11
Трабзонспор (Турция) – Интер (Италия) – 1:0
Гол: Терзи, 77
Незабитый пенальти: Топалович, 39 (Интер)
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