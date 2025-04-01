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  4. Его выгнал Моуриньо. Экс-игрок Ливерпуля нашел клуб в США
Major League Soccer
01 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 01 апреля 2025, 19:46
571
0

Его выгнал Моуриньо. Экс-игрок Ливерпуля нашел клуб в США

Райан Кент пять месяцев находился без команды

01 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 01 апреля 2025, 19:46
571
0
Его выгнал Моуриньо. Экс-игрок Ливерпуля нашел клуб в США
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний английский вингер Райан Кент стал игроком «Сиэтл Саундерс» после того, как в октябре покинул «Фенербахче».

Об этом сообщает издание talkSport.

Последним клубом Кента был турецкий «Фенербахче». Карьера игрока пошла на спад после того, как у него не сложились отношения с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Именно наставник был инициатором досрочного расторжения контракта.

Самый яркий период в карьере Райана Кента пришелся на его выступления в шотландском «Рейнджерсе». Там вингер провел четыре сезона, сыграл 218 матчей, забил 33 гола и отдал 56 ассистов.

Также он выступал за «Ливерпуль», «Ковентри», «Барнсли», «Бристоль» и «Фрайбург».

В феврале Моуриньо был обвинен в расизме и получил наказание.

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Райан Кент Фенербахче Сиэтл Саундерс свободный агент Major League Soccer (MLS) трансферы
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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