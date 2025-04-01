Его выгнал Моуриньо. Экс-игрок Ливерпуля нашел клуб в США

28-летний английский вингер Райан Кент стал игроком «Сиэтл Саундерс» после того, как в октябре покинул «Фенербахче».

Об этом сообщает издание talkSport.

Последним клубом Кента был турецкий «Фенербахче». Карьера игрока пошла на спад после того, как у него не сложились отношения с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Именно наставник был инициатором досрочного расторжения контракта.

Самый яркий период в карьере Райана Кента пришелся на его выступления в шотландском «Рейнджерсе». Там вингер провел четыре сезона, сыграл 218 матчей, забил 33 гола и отдал 56 ассистов.

Также он выступал за «Ливерпуль», «Ковентри», «Барнсли», «Бристоль» и «Фрайбург».

В феврале Моуриньо был обвинен в расизме и получил наказание.