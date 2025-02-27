Жозе Моуриньо получил наказание за расизм в сторону Галатасарая

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо получил четырехматчевую дисквалификацию за высказывания в адрес представителей «Галатасарая».

Об этом сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, дисциплинарный комитет турецкой Суперлиги усматривает в словах Моуриньо расизм.

«Фенербахче» уже готовится подавать апелляцию. Если же решение останется в силе, тренер «Фенербахче» пропустит матчи с «Антальяспором», «Самсунспором», «Бодрумом» и «Трабзонспором».

Ранее стало известно, что Моуриньо готовит встречный иск против представителей «Галатасарая».