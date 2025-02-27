Жозе Моуриньо получил наказание за расизм в сторону Галатасарая
«Фенербахче» готовит апелляцию
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо получил четырехматчевую дисквалификацию за высказывания в адрес представителей «Галатасарая».
Об этом сообщает издание Sky Sports.
По информации источника, дисциплинарный комитет турецкой Суперлиги усматривает в словах Моуриньо расизм.
«Фенербахче» уже готовится подавать апелляцию. Если же решение останется в силе, тренер «Фенербахче» пропустит матчи с «Антальяспором», «Самсунспором», «Бодрумом» и «Трабзонспором».
Ранее стало известно, что Моуриньо готовит встречный иск против представителей «Галатасарая».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман оформил первый дубль в Греции
Бернд Бенте советует Владимиру подраться против Агита Кабайела