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Турция
27 февраля 2025, 19:03 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:22
802
1

Жозе Моуриньо получил наказание за расизм в сторону Галатасарая

«Фенербахче» готовит апелляцию

27 февраля 2025, 19:03 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:22
802
1
Жозе Моуриньо получил наказание за расизм в сторону Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо получил четырехматчевую дисквалификацию за высказывания в адрес представителей «Галатасарая».

Об этом сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, дисциплинарный комитет турецкой Суперлиги усматривает в словах Моуриньо расизм.

«Фенербахче» уже готовится подавать апелляцию. Если же решение останется в силе, тренер «Фенербахче» пропустит матчи с «Антальяспором», «Самсунспором», «Бодрумом» и «Трабзонспором».

Ранее стало известно, что Моуриньо готовит встречный иск против представителей «Галатасарая».

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Галатасарай Фенербахче расизм Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу дисквалификация
Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
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Комментарии 1
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Mark4854590
Потрібно слідкувати, за тим, що кажеш, особливо коли ти публічна людина. Назвав мавпами - расизм. Назвав би свинями - розпалення релігійної ворожнечі. Краще б просто обматюкав. Два матчі - і все)
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