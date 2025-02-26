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  4. Моуриньо будет судиться с Галатасараем после обвинения в расизме
Турция
26 февраля 2025, 17:04 |
277
0

Моуриньо будет судиться с Галатасараем после обвинения в расизме

Португальский наставник «Фенербахче» назвал соперников «обезьянами»

26 февраля 2025, 17:04 |
277
0
Моуриньо будет судиться с Галатасараем после обвинения в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо намерен подать в суд на футбольный клуб «Галатасарай».

Об этом сообщает BBC.

В матче 25-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли в нулевую ничью. После игры Моуриньо заявил, что тренерский штаб и игроки «Галатасарая» «прыгали, как обезьяны», назвав такое поведение недопустимым.

После этого португальца начали обвинять в расизме и неуважении к турецкому народу. «Галатасарай» уже обратился в суд.

В ответ Моуриньо решил подать встречный иск и готов судиться с турецким клубом.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» обвинил Моуриньо в расизме.

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чемпионат Турции по футболу Галатасарай Фенербахче Жозе Моуриньо расизм суд
Александр Сильченко Источник: BBC
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