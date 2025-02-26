Моуриньо будет судиться с Галатасараем после обвинения в расизме
Португальский наставник «Фенербахче» назвал соперников «обезьянами»
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо намерен подать в суд на футбольный клуб «Галатасарай».
Об этом сообщает BBC.
В матче 25-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли в нулевую ничью. После игры Моуриньо заявил, что тренерский штаб и игроки «Галатасарая» «прыгали, как обезьяны», назвав такое поведение недопустимым.
После этого португальца начали обвинять в расизме и неуважении к турецкому народу. «Галатасарай» уже обратился в суд.
В ответ Моуриньо решил подать встречный иск и готов судиться с турецким клубом.
Ранее стало известно, что «Галатасарай» обвинил Моуриньо в расизме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман Яремчук выйдет в старте на полуфинал Кубка Греции
Мохамед Салах привлекает внимание миланского «Интера»