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Кубок Германии
01 апреля 2025, 20:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:58
196
0

Без Степанова. Известны стартовые составы на матч Арминия – Байер

Матч 1/2 финала Кубка Германии начнется в 21:45

01 апреля 2025, 20:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:58
196
0
Без Степанова. Известны стартовые составы на матч Арминия – Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Во вторник, 1 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Германии между «Арминией» и «Байером».

Встречу примет Билефельд Альм в Билефельде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов в заявку не попал.

Стартовые составы на матч «Арминия» – «Байер»:

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Артем Степанов Байер Арминия Кубок Германии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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