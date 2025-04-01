Без Степанова. Известны стартовые составы на матч Арминия – Байер

Во вторник, 1 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Германии между «Арминией» и «Байером».

Встречу примет Билефельд Альм в Билефельде.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов в заявку не попал.

Стартовые составы на матч «Арминия» – «Байер»: