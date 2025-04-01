Кубок Германии01 апреля 2025, 20:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:58
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Без Степанова. Известны стартовые составы на матч Арминия – Байер
Матч 1/2 финала Кубка Германии начнется в 21:45
01 апреля 2025, 20:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:58
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Во вторник, 1 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Германии между «Арминией» и «Байером».
Встречу примет Билефельд Альм в Билефельде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов в заявку не попал.
Стартовые составы на матч «Арминия» – «Байер»:
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