Бущан в старте. Известны стартовые составы на матч Аль-Иттихад – Аль-Шабаб

В вторник, 1 апреля, пройдет матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шабабом».

Встречу примет Король Абдалла Спортс Сити в Джидде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Главные тренеры определились со стартовыми составами. Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матчи «Аль-Иттихад» – «Аль-Шабаб»:

📋 The lineup of Tigers for the #Alittihad_Alshabab game ⚽️ pic.twitter.com/jNt1CM5sLa

Led by the attacking trio,

11 Lions are ready to roar into the final 🦁 #YallaShabab 🤍🖤 pic.twitter.com/uKkEtiuKLV