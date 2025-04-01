Агрессивный и безжалостный Эвертон. Какие планы на лето у клуба Миколенко

Летом минувшего года ситуация в «Эвертоне» выглядела достаточно драматичной: несоответствие Правилам прибыльности и устойчивого развития (PSR), существующим в английской Премьер-лиге, делало «ирисок» жирной мишенью для многих богатеньких клубов, стремящихся поживиться на чужом несчастье. Пожалуй, наиболее желанной фигурой на трансферном рынке в составе «Эвертона» как минувшим летом, так и сейчас, остается английский центрбек Джарред Брантуэйт.

Этого игрока активно торговали еще перед началом сезона-2024/25 «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые впоследствии вернулись к переговорам с «ирисками» по Джарреду и в январское трансферное окно, однако никому из них провернуть сделку так и не удалось. Боссы «Эвертона» оставались непреклонны, требуя за Брантуэйта порядка 70-80 миллионов фунтов.

Недавно спекуляции относительно будущего Брантуэйта усилились вновь, что было связано с отсутствием вызова 22-летнего футболиста в состав сборной Англии на матчи квалификационного турнира к ЧМ-2026 против Албании (2:0) и Латвии (3:0). Один из источников английских СМИ сообщал, что невызов в стан «трех львов» может побудить Брантуэйта начать оказывать давление на руководство «Эвертона» с целью добиться летнего трансфера в топ-клуб, откуда бы у Джарреда было больше шансов регулярно попадать в сборную Англии.

Впрочем, есть и другая информация, заключающаяся в том, что Брантуэйт не демонстрирует никаких признаков обеспокоенности с лета минувшего года, когда сорвался его потенциальный переход в «Манчестер Юнайтед». В стане «ирисок» тогда просто пообщались с Джарредом и объяснили футболисту, что игрока его уровня и возможностей клуб не может продать «по дешевке», даже несмотря на определенные финансовые трудности, актуальные для клуба в тот момент.

Более того, прямо сейчас в «Эвертоне» не демонстрируют готовности договариваться о продаже Брантуэйта, контракт которого с клубом действует до лета 2027 года и содержит опцию пролонгации еще на один сезон, если только не найдется покупателя, который изъявит готовность выложить 80 миллионов фунтов. Боссы «ирисок» понимают, что гранды АПЛ пока только лишь «чешут затылок» насчет объективности запросной позиции «Эвертона», из-за чего готовы даже предложить Джарреду оформить новый долгосрочный контракт на значительно улучшенных условиях. А чтобы самый ценный (как минимум по данным портала Transfermarkt, где Брантуэйт оценивается в 50 миллионов евро, а вторым за ним рейтинге идет наш Виталий Миколенко, уступающий по оценочной стоимости почти вдвое – 28 миллионов евро) футболист команды проявил больше заинтересованности в том, чтобы остаться на «Гудисон Парк», руководители «ирисок» готовы пообещать ему, что грядущим летом Дэвид Мойес получит возможность провести масштабную перестройку состава с целью его значительного усиления.

После того, как The Friedkin Group реструктурировала задолженность «Эвертона», а их позиции в аспекте Правил прибыльности и устойчивого развития значительно улучшились, клуб из Ливерпуля оказался в гораздо более выгодном положении, чтобы противостоять предложениям по своим лучшим игрокам ближайшим летом. Более того, идти на продажу Брантуэйта у клуба не должно возникнуть ни малейшего повода, так как по завершении сезона-2024/25 «ириски» собираются продать или отпустить более десятка своих футболистов, что значительно разгрузит зарплатную ведомость и улучшит экономические показатели клуба.

Английские инсайдеры сообщают, что грядущим летом «Эвертон» планирует быть «безжалостным» в кадровых вопросах, так как Дэвид Мойес стремится серьезно перестроить команду, нацелив ее в будущем на места в еврокубках, а не на борьбу за выживание, которая успела стать нормой для «ирисок» в последние годы. Шотландский наставник хочет, чтобы в его команде был пресловутый сплав опыта и молодости, хотя уже сейчас отчетливо прослеживается готовность Мойеса попрощаться с рядом исполнителей.

Например, до сих пор остается нерешенной судьба 28-летнего центрфорварда Доминика Калверт-Льюина, который с конца январе пребывает в лазарете и контракт которого истекает уже в конце сезона. Пока все выглядит так, что «Эвертон» не предложит нападающему продлить сотрудничество, и Калверт-Льюин после девяти лет на «Гудисон Парк» будет вынужден искать себе новое пристанище. Практически аналогичным образом может сложиться ситуация и с 32-летним полузащитником Абдулайе Дукуре. Он проводит в «Эвертоне» уже пятый сезон, но пока «ириски» не делают шагов в вопросе продления контракта малийского легионера.

Очевидно, придется покинуть «Эвертон» и некоторым другим исполнителям, хотя ключевых фигур первой команды подобная участь, по планам Мойеса, должна миновать. Учитывая предполагаемую существенную текучку кадров, которая планируется на лето, шотландский наставник очень заинтересован в сохранении Брантуэйта (а вместе с ним, вероятно, и Миколенко), вокруг которого и постарается выстроить обновленную команду «ирисок».

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко против Мохамеда Салаха

В последние годы фанаты «Эвертона» привыкли к спекуляциям в СМИ по поводу вероятной скорой продажи лучших футболистов команды. Среди болельщиков «ирисок» даже стала вирусной шутка, что девиз их клуба отныне звучит никак иначе как «Продавать, продавать и еще раз продавать». Это было нужно и для соблюдения PSR, и для минимизации прямых инвестиций со стороны владельцев.

Но сейчас все выглядит так, что ситуация будет меняться к лучшему. Этим летом ожидайте увидеть куда более агрессивный на трансферном рынке «Эвертон», который постарается переломить ситуацию и как минимум вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы АПЛ, если уж и вовсе не в число еврокубковых участников от этого чемпионата.

После довольно скромного начала под руководством The Friedkin Group «Эвертон» постепенно начинает оживать. Уже известно, что с 1 июня должность генерального директора «ирисок» займет нынешний спортивный директор «Лидса» Ангус Киннер. Поговаривают, что прямо сейчас молчание со стороны руководства «Эвертона» о будущих амбициях клуба является преднамеренным: они просто хотят оставить место для Киннера, чтобы тот начал свою деятельность с громогласных заявлений, за которыми и последуют конкретные действия от боссов.

Если все сложится именно так, как сообщают инсайдеры, то ближайшим летом Дэвид Мойес получит неплохой трансферный бюджет и сможет прикупить для команды нескольких топовых новобранцев, при этом не имея нужды в продаже Брантуэйта, Миколенко или кого-то другого из числа нынешних лидеров. Шотландский тренер уже давал понять, что хотел бы сразу «на несколько ступеней» поднять качественный уровень состава своей команды, и ради этого селекционеры «ирисок» последние месяцы активно рыщут как по Британии, так и по европейскому континенту, и в других частях света, чтобы оформить сделки, которые, как заявляется, «удивят болельщиков по-настоящему».

Что ж, если это действительно правда, то стремиться покидать «Эвертон» ближайшим летом нет никаких резонов не только для Джарреда Брантуэйта, но и для Виталия Миколенко, контракт которого с «ирисками» действует как раз до завершения сезона-2025/26, когда окончательно и станет понятна состоятельность амбиций The Friedkin Group и приглашенных им в клуб топ-менеджеров вроде Ангуса Киннера…