Английский клубный футбол в последние годы не является чересчур проблемным с точки зрения финансов. Наоборот, большинство самых успешных и богатых клубов Европы наших дней находятся именно на Туманном Альбионе и являются участниками Премьер-лиги – национального турнира, который, пожалуй, является сильнейшим среди остальных и уж точно наиболее привлекательным для спонсоров и инвесторов.

Однако и в АПЛ не обходится без проблем. И, если брать во внимание репутацию и статус, то на первом месте среди проблемных, безусловно, находится «Эвертон» – клуб из Ливерпуля, за который с января 2022 года выступает фулбек сборной Украины Виталий Миколенко. Вот уже несколько лет «ириски» находятся в откровенно подвешенном состоянии, испытывая перманентные проблемы с долгами.

Проблемы с финансами у «Эвертона» связаны в основном с решением клуба построить новый стадион. Возведение современной арены в доке Брэмли-Мур, которая должна будет вскоре заменить старый добрый «Гудисон Парк», привело к тому, что только по официальным отчетам долги «ирисок» ныне составляют 400 миллионов фунтов. На самом же деле, ситуация с финансами в «Эвертоне» настолько запутанная и проблемная, что в прессе и экспертных кругах легко встретить и другую цифру, куда более значительную и практически равную 1 миллиарду фунтов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Общий вид нового стадиона Эвертона в доке Брэмли-Мур

Неудивительно, что собственник «Эвертона» ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири всерьез задумался о продаже своей доли в 94,1% с целью привлечения в клуб нового инвестора, способного не только вытащить «ирисок» из долговой ямы, но и обеспечить клубу устойчивое развитие как минимум на несколько ближайших десятилетий.

В прошлом году Мошири и базирующаяся в США компания 777 Partners, имеющая ключевые доли в итальянской «Дженоа», бельгийском «Стандарде», немецкой «Герте», бразильском «Васко да Гама» и французском «Ред Стар», заключили соглашение о переходе права собственности на клуб, которое в итоге так и не было выполнено.

После провала этой сделки Мошири, казалось бы, удалось очень быстро найти другого перспективного покупателя, и также из США – Дэна Фридкина, который уже является собственником клуба итальянской Серии А «Рома». Его компания Friedkin Group была близка к приобретению «Эвертона» приблизительно за 500 миллионов фунтов, однако 19 июля стало известно, что американские инвесторы внезапно отказались от сделки.

Поговаривают, что Дэна Фридкина в конечном итоге отпугнула запутанная ситуация вокруг реальных долгов «Эвертона». Фактически американцы рассчитывали на одну сумму, которую им называли в самом клубе, однако изучив детали финансовых операций «ирисок» подробнее, аудиторы Friedkin Group пришли к выводу, что в будущем у компании могут возникнуть проблемы по долгу приблизительно в 200 миллионов фунтов, которые успели инвестировать в развитие «Эвертона» 777 Partners.

Рисковать Дэн Фридкин не захотел, однако сообщил Мошири, что будет готов вернуться к переговорам о покупке «Эвертона», если ирано-британскому бизнесмену удастся урегулировать спорные долговые обязательства перед 777 Partners. Кроме того, Friedkin Group уже успела сама стать реальным кредитором «ирисок». Американская компания владельца «Ромы» заплатила 100 миллионов фунтов MSP Sports Capital – фирме, которая помогает реализовать проект по строительству нового стадиона в доке Брэмли-Мур стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов, официальное открытие которого запланировано на сезон-2025/26.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Фридкин

Фридкин дал понять, что не собирается в среднесрочной перспективе требовать у «Эвертона» погашения долга, однако переговоры по покупке самого клуба свернул. По этой причине Мошири теперь приходится вновь присматриваться к потенциальным покупателям и договариваться с ними, хотя из-за вышеупомянутого долга перед 777 Partners это может стать весьма непростой задачей.

Важно понимать одно: несмотря на неспокойную ситуацию в «Эвертоне», который в минувшем сезоне английской Премьер-лиги из-за финансовых проблем был оштрафован на 8 очков, из-за чего в какой-то момент реально находился под угрозой вылета в Чемпионшип, внешняя администрация «ирискам», к счастью, не светит. Фархад Мошири, пусть и хочет распрощаться с клубом, однако в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе готов изыскивать средства для поддержания деятельности клуба и завершения строительства нового стадиона.

Рассчитывать «Эвертон» может не только на деньги от реализации телевизионных прав, но и на прибыль от трансферной деятельности. В частности, от трансфера 22-летнего бельгийского опорного полузащитника Амаду Онана в «Астон Виллу», за который «ириски», по информации из кулуаров, выручили порядка 50 миллионов фунтов.

В то же время вряд ли стоит ожидать, что старания Мошири продать клуб как можно скорее оправдаются в самой ближайшей перспективе. Из числа тех инвесторов, которые знакомились в возможностью реальной покупки клуба на горизонте, похоже, не осталось никого. 777 Partners и Friedkin Group выбыли, а местные бизнесмены Энди Белл и Джордж Даунинг, похоже, насторожились неудачным опытом коллег из США и как минимум в ближайшей перспективе не готовы «торпедировать» сделку.

Это означает, что период экономической неопределенности и перманентного финансового кризиса для «Эвертона» будет продлен и на сезон-2024/25. Клуб в какой-то степени будет вынужден экономить на трансферах, однако – что главное – пока о массовой распродаже лидеров команды речь не идет. Ситуация с Амаду Онана, как утверждают в самом «Эвертоне», является частным случаем и никак не связана с тотальной распродажей лучших игроков.

Онана, если опираться на оценки портала Transfermarkt, действительно являлся самым дорогим игроком «Эвертона». Его трансферная стоимость до перехода в «Астон Виллу» оценивалась экспертами в 50 миллионов евро. На втором месте находится 22-летний английский центрбек Джарред Брантуэйт (42 миллиона евро), а на третьем – 25-летний украинский левый бек Виталий Миколенко (28 миллионов евро).

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Интересно, что и к Брантуэйту, и к Миколенко сейчас есть более чем предметный интерес на рынке, по причине чего фанаты «Эвертона» и испытывают определенную озабоченность за будущее команды. В частности, Джарред интересен «Манчестер Юнайтед», который уже купил у «Лилля» талантливого центрбека Лени Йоро, но также нацелен на трансфер как минимум еще одного футболиста в эту линию. Первое предложение «красных дьяволов» на 45 миллионов фунтов за Брантуэйта было отклонено боссами «Эвертона», запросившими за игрока 70 миллионов, однако эту сумму манчестерский гранд, вероятно, не сможет себе позволить из-за ограничений по правилам финансовой устойчивости, действующим для клубов АПЛ.

Что касается Миколенко, то согласно последней информации, подписать украинца своих шефов просит главный тренер «Наполи» Антонио Конте. Впрочем, пока позиция руководства «Эвертона» категорична: расставание с украинцем в их планы не входит, тем более, что наставник «ирисок» Шон Дайч наложил вето на этот переход, дав понять, что видит в Миколенко одного из лидеров своего коллектива в сезоне-2024/25.

При этом, в «Эвертоне» не только не собираются распродавать лидеров, но также и планируют усилить команду несколькими игроками атаки. В частности, речь идет о потенциальных трансферах Йеспера Линдстрема из «Наполи» и Вилли Ньонто из «Лидса». Клуб понимает, что наиболее перспективной кадровой стратегией в настоящий момент является покупка молодых и талантливых исполнителей, которых в будущем можно будет продать вдвое, а то и втрое дороже, нежели сумма первоначальных инвестиций.

Да и в перспективе дела «Эвертона», как прогнозируют эксперты, должны лишь улучшаться. В частности, это связано с ожиданиями от переезда на новый современный стадион следующим летом, что может быть важной деталью и для потенциальных покупателей клуба. Последние могут посмотреть на пример «Тоттенхэма», чтобы осознать, что краткосрочные трудности могут принести долгосрочную выгоду. Окончательные затраты «шпор» на постройку нового суперсовременного стадиона в начале 2020 года оценивались в 1,2 миллиарда фунтов, но четыре года спустя в отчетах Deloitte именно «Тоттенхэм», продолжающий с 2008 года оставаться без каких-либо трофеев, стал лучшей командой Лондона по уровню доходов (549 миллионов фунтов), обойдя и «Челси» (512), и «Арсенал» (464).